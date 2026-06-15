Se inician las obras de remodelación tanto en el interior como el exterior de La Cerámica
EFE
El Villarreal CF ha iniciado las obras de remodelación en el estadio de La Cerámica, dentro del plan de mejora de las instalaciones tanto interiores como exteriores del recinto. Las actuaciones y obras se centran en la construcción de un edificio exterior del campo, que albergará los nuevos vestuarios, así como dentro del estadio para mejorar accesos y seguridad.
La actuación interior permitirá la mejora de los accesos, así como la construcción de nuevos vomitorios y pasillos de distribución, que mejorarán la circulación y la seguridad de los aficionados.
En la parte exterior, se está construyendo un nuevo edificio en la esquina del Fondo Norte y la Tribuna, en el que, además de los nuevos vestuarios, contará con zonas de aparcamiento y nueva instalaciones que mejorarán la experiencia en los partidos para los aficionados.
El club explica que, con esta obra y las mejoras a realizar, puede implicar ajustes puntuales en la distribución de algunas localidades del campo, por lo que, cuando se presente la campaña de abonos de esta temporada, se dará a conocer toda la información detallada sobre la reordenación del estadio, y se comunicará a cada afectado su situación.
El Villarreal pondrá a disposición de dichos abonados alternativas para que puedan elegir la mejor opción, siempre con la idea de buscar la mejor solución que se adapte a sus preferencias y a su comodidad.
El club explica que seguirá informando conforme vayan avanzando las obras y de los cambios y novedades, siempre con la idea de intentar mejorar el Estadio de La Cerámica.
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