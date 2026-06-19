El Villarreal ya tiene nuevo rival en pretemporada
El conjunto groguet iniciará la pretemporada el 17 de julio en el Estadio Algarve contra el equipo portugués, en un duelo de calibre Champions.
El Villarreal afronta una nueva temporada con Iñigo Pérez en los banquillos. El técnico pamplonés no tiene tiempo que perder y está deseando comenzar la pretemporada para adaptarse al equipo cuanto antes. Las expectativas en la Cerámica son altas tras la gran campaña de Iñigo en el Rayo Vallecano, un nuevo ciclo empieza en Villarreal tras la marcha de Marcelino.
El conjunto groguet había anunciado previamente varios de sus rivales esta pretemporada: Lens, Como, PSV y Crystal Palace y Famalicao. Una pretemporada que promete ser exigente para los de Iñigo y con rivales de gran nivel, para llegar al inicio de campaña en las mejores condiciones posibles.
Hoy se ha conocido el rival con el que el Villarreal arrancará la pretemporada, el día 17 de julio se vivirá en el Estadio Algarve un encuentro que enfrentará a Villarreal y Benfica, un duelo de calibre Champions.
Planning de pretemporada
El segundo partido del Villarreal será el 25 de julio, ante el PSV en el Philips Stadion. Después los de Iñigo Pérez participarán en la Como Cup del 1 al 3 de agosto, en dicho torneo se enfrentarán a equipos como el propio Como, Famalicao, Crystal Palace, Lens y AIUla SC.
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