Mourinho manda a Mastantuono... ¿al Villarreal?

Franco Mastantuono ilusionó tanto al madridismo como al fútbol argentino, al que consideraron prematuramente la nueva estrella de la prolífica cantera de River Plate, llegando incluso a decir que sería el relevo de Leo Messi. La apuesta del Real Madrid fue decidida ante la enorme competencia que hubo, acabó pagando 63,2 millones de euros al club ‘millonario’ por un jugador de solo 18 años.

Condiciones

Fue aterrizar en Madrid para ser titular sin pasar por la casilla de salida. Xabi Alonso lo incrustó en el once para ver cómo se desinflaba el suflé a medida que pasaban los partidos. Jugo 13 encuentros de titular de los 18 primeros, para caer lesionado (pubalgia) y empezar a perder protagonismo. La lesión de Rodrygo favoreció después sus apariciones, aunque de manera más intermitente hasta que Brahim se hizo con el sitio.

En la recta final de la temporada pasó a la reserva, dos partidos de titular de los últimos 20, para confirmar que está demasiado verde para ser jugador del Real Madrid. La llegada de Mourinho confirma la decisión que ya había tomado el club, cederlo para no frenar su progresión. El portugués no cuenta con él en su nuevo proyecto y así se lo manifestó a los responsables deportivos del club.

El delantero argentino del Real Madrid Franco Mastantuono celebra su gol, tercero del equipo blanco, durante el encuentro primera ronda de Liga de Campeones que Real Madrid y AS Mónaco. / Kiko Huesca / EFE

El Madrid filtró su idea y empezó a recibir llamadas de clubes interesados aceptando una cesión. También su agencia de representación, Area Sport Team, con Augusto Fernández a la cabeza empezaron a buscar destinos. Las condiciones del Madrid para aceptar una cesión pasan por el visto bueno del jugador, dos años de cesión y asumir la mitad del salario que cobra, algo más de 3,6 de los 7,3 que percibe por temporada.

Interesados

Además, su destino debe jugar Champions League y la garantía de que tendría posibilidades de ser titular. En ningún caso acepta un traspaso o una venta con cláusula de recompra. Tiene contrato hasta 2031 pero no tiene cláusula de rescisión específica, y un valor de mercado de 45 M€, cinco menos de lo que valía cuando llego al Real Madrid. Son muchos los clubes que se han interesado, pero pocos pasan el filtro.

Noticias relacionadas

Franco Mastantuono, lamentándose / Europa Press

El Oporto es uno de ellos, pero tendría mucha competencia, además del Sporting de Portugal o Inter de Milán. Otros como el Benfica, Tottenham, Juventus o Stade Rennes no juegan la Champions, así como el River Plate, que se ha ofrecido para que vuelva. Sin embargo, uno destaca sobre los demás, el Villarreal. El equipo español cumple los requisitos para captar al argentino. Faltaría que el jugador acepte trasladarse a la ciudad castellonense, jugar en un equipo que facilitaría su total adaptación al país y al fútbol español.