Comunicado Oficial del Villarreal CF | El detenido en Palma por robo con violencia no es jugador 'groguet'

El Villarreal CF, ante la desinformación que se ha expandido, aclara a través de un comunicado que uno de los tres jóvenes detenidos en Palma de Mallorca por asaltar el domicilio de una persona de 88 años, "no" pertenece a su cantera en la actualidad.

Este es el comunicado íntegro de la entidad amarilla, que reclama a los medios de comunicación que hayan incurrido en este error una rápida rectificación:

"Ante las informaciones que vinculan a un exfutbolista de la cantera del Villarreal CF con hechos de naturaleza delictiva, el club quiere aclarar que no existe un vínculo entre dicha persona y la entidad, a la que dejó de pertenecer de forma definitiva hace más de una temporada.

El Villarreal CF exige a los medios de comunicación implicados una rectificación inmediata por la vinculación errónea con el club. Asimismo, el Villarreal reitera su compromiso con el respeto, la tolerancia y la diversidad, y expresa su rechazo firme y absoluto a cualquier acto de violencia en todas sus formas".

Tal y como ha informado el periódico 'Mediterráneo', Madou Camara milita, a día de hoy, en el Gil Vicente sub-23 de Portugal y se desvinculó del Juvenil A del Roda, vinculado al club amarillo, el 1 de julio de 2025. Quien sí pertenece al Villarreal es su hermano, Moussa Traoré, jugador la pasada campaña del C, tercer equipo de la entidad.

Los hechos ocurridos en Palma

Durante la madrugada del pasado sábado, según las investigaciones, tres jóvenes accedieron a la vivienda en el barrio de La Soledad (Palma) y, presuntamente, procedieron con violencia contra el morador, un hombre de avanzada edad, al que le arrancaron una cadena de oro que llevaba en el cuello. La víctima sufrió diversas lesiones y los implicados abandonaron el domicilio a la carrera.

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La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación y comprobó que los tres jóvenes habían abandonado la isla. Dos de ellos viajaron por vía aérea hacia Barcelona, donde fueron arrestados. El tercer implicado ya había salido previamente en ferry también rumbo a Barcelona y, al encontrarse en paradero desconocido, se emitió una orden de detención. La joya ha sido recuperada y devuelta al octogenario, su propietario.