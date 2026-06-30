Ya se conoce el calendario del Villarreal CF para la temporada 2026/27

El Villarreal CF ya conoce el calendario completo de LALIGA EA Sports 2026/27 tras el sorteo celebrado este martes por la RFEF. El conjunto de Íñigo Pérez ya sabe cuál será el orden de sus 38 jornadas en una temporada marcada por su nueva participación en la Liga de Campeones.

El Submarino Amarillo iniciará el campeonato lejos del Estadio de la Cerámica. Su estreno será en el campo del recién ascendido Racing de Santander y, además, el equipo enlazará tres jornadas consecutivas como visitante. Tras el debut en El Sardinero, los amarillos visitarán al Atlético de Madrid y al Deportivo Alavés antes de disputar su primer encuentro como local.

La puesta de largo ante su afición llegará en la cuarta jornada, cuando reciba al Deportivo de La Coruña. El campeonato finalizará en el Reale Arena frente a la Real Sociedad, mientras que el último partido en el Estadio de la Cerámica será en la penúltima jornada, cuando reciba a Osasuna.

Con el calendario ya definido, el Villarreal puede empezar a marcar en rojo las fechas más señaladas del curso, especialmente los derbis de la Comunitat Valenciana y un tramo final que podría resultar decisivo en la pelea por los objetivos tanto en LaLiga como en Europa.

Un inicio exigente lejos de La Cerámica

El calendario ha deparado un comienzo poco habitual para el Villarreal. El equipo de Íñigo no jugará en casa hasta la cuarta jornada, ya que arrancará el curso con tres desplazamientos consecutivos frente al Racing de Santander, Atlético de Madrid y Deportivo Alavés. El estreno en el Estadio de la Cerámica llegará ante el Deportivo de La Coruña.

Las fechas de los derbis valencianos

Uno de los momentos más esperados del calendario vuelve a ser la disputa de los derbis de la Comunitat Valenciana.

Jornada 7 (20/09/2026): Villarreal CF - Levante UD

Jornada 9 (18/10/2026): Villarreal CF - Elche CF.

Jornada 10 (25/10/2026): Valencia CF - Villarreal CF.

Jornada 25 (21/02/2026): Villarreal CF - Valencia CF.

Jornada 28 (14/03/2027): Elche CF - Villarreal CF.

Jornada 32 (18/04/2027): Levante UD - Villarreal CF.

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Un tramo final de máxima exigencia

El Villarreal afrontará un desenlace de temporada con dos encuentros de gran nivel. En la penúltima jornada despedirá el curso en el Estadio de la Cerámica frente a Osasuna, mientras que cerrará definitivamente la Liga con una visita a la Real Sociedad en San Sebastián.