Ahora quiere pescar en el Villarreal: El Deportivo de A Coruña va con todo al mercado tras ascender a Primera División

El Deportivo de La Coruña continúa trabajando en la planificación de su plantilla de cara a la próxima temporada y ya maneja nuevos nombres para potenciar su parcela ofensiva. Uno de los futbolistas que ha entrado en la agenda del conjunto gallego es Ayoze Pérez, delantero del Villarreal.

Ayoze Pérez disputando un balón con Take Kubo / LALIGA

Según ha adelantado el periodista Ángel García, el Deportivo ha mostrado interés en conocer la situación del atacante tinerfeño, un futbolista con una amplia trayectoria tanto en LaLiga como en la Premier League y que aportaría experiencia y calidad al proyecto blanquiazul.

La operación, no obstante, se presenta compleja. Ayoze mantiene contrato con el Villarreal y es un jugador con un importante cartel en el mercado, por lo que el Deportivo deberá estudiar las condiciones de una posible incorporación y valorar la viabilidad económica de la misma.

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Alternativas en marcha

Mientras tanto, la dirección deportiva coruñesa continúa explorando distintas alternativas para reforzar el frente de ataque con futbolistas contrastados que eleven el nivel competitivo del equipo. El nombre de Ayoze Pérez es uno de los que figura sobre la mesa, aunque por el momento no han trascendido negociaciones avanzadas entre las partes.