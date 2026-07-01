La cantera del Villarreal CF le da el pase a semifinales del Europeo a España Sub-19
El extremo izquierdo Hugo López marcó el gol de la victoria frente a Dinamarca al borde del descanso
Nico Tomás
España sub-19 ya tiene asegurada su presencia en las semifinales del Europeo sub-19 de Gales. El combinado nacional, luego de arrollar por 0-7 a la anfitriona, suma su segunda victoria en el torneo gracias a un tanto con sabor groguet. Hugo López, extremo izquierdo del Villarreal 'B' entrenado por la leyenda valencianista David Albelda, marcó el tanto del triunfo ante Dinamarca a los 41 minutos de partido. Ousmane Diallo puso el segundo, y Morante el 0-3 definitivo en los compases finales.
El canterano del submarino amarillo fue titular en el primer partido de la competición, y ahora aporta también a nivel de cifras. El futbolista de 19 años, que ya ha debutado con el primer equipo en UEFA Champions League, es una de las sensaciones de una selección en la que comparte vestuario con jugadores como Thiago Pitarch. El tanto de Hugo López llegó tras una gran acción individual de Daniel Yáñez, que dio lugar a un centro de Morante, y remate a placer del jugador del Villarreal. El extremo groguet fue sustituido en las postrimerías del choque, pero con la satisfacción de ser clave para el posible éxito español en el torneo continental.
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