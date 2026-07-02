La sorprendente decisión de Pape Gueye sobre su futuro

Pape Gueye ha anunciado que no volverá a vestir la camiseta de la selección de Senegal mientras el actual cuerpo técnico permanezca al frente del combinado nacional. El centrocampista del Villarreal tomó la decisión pocas horas después de la dolorosa eliminación de los Leones de la Teranga en el Mundial, donde cayeron ante Bélgica tras desperdiciar una ventaja de dos goles en los últimos minutos del encuentro.

El internacional senegalés expresó públicamente su malestar con la gestión del seleccionador Pape Thiaw y su equipo de trabajo, asegurando que da un paso al lado de forma temporal hasta que se produzca un cambio en el banquillo. La decisión llega en un momento de máxima tensión dentro de la federación, con numerosas críticas hacia el planteamiento y las decisiones técnicas que desembocaron en la inesperada eliminación mundialista.

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Pape Gueye celebrando un gol con el Villarreal / EFE

Crisis abierta en Senegal

La postura de Gueye ha abierto una importante crisis en la selección de Senegal, ya que el centrocampista era una de las piezas fundamentales del equipo y había firmado un destacado campeonato. Su comunicado podría provocar nuevas reacciones dentro del vestuario y aumentar la presión sobre el cuerpo técnico, cuyo futuro queda ahora más cuestionado que nunca tras el fracaso en la cita mundialista.