El Villarreal CF cierra un amistoso ante un equipo histórico
Los de Iñigo Pérez harán la pretemporada por Europa antes de comenzar la temporada ante el Racing de Santander en el Sardinero, el fin de semana del 15 y 16 de agosto
Javier Pancho
El Villarreal CF ya ha diseñado al completa la pretemporada 26/27. Será la primera sin Marcelino García Toral, pero ya con la llegada del ex del Rayo Vallecano Iñigo Pérez. El Submarino amarillo regresa al trabajo para realizar las habituales pruebas médicas y físicas los días 6, 7 y 8 de julio en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Y, por lo tanto, el primer entrenamiento está programado para el jueves 9.
Amistosos
El primer partido amistoso que disputarán los groguets será ante el Benfica el viernes 17 de julio, a las 20:45 horas en el estadio Algarve de Faro. La primera prueba de fuego para comenzar a carburar, ya que deberán asimilar conceptos del nuevo técnico para una temporada muy exigente.
La segunda cita llegará en los Paises Bajos. El sábado 25 de julio, a las 18:00 horas ante el PSV Eindhoven, en el Philips Stadion.
Como Cup
Más adelante, cuatro días después, el Villarreal disputará dos partidos en la Como Cup, torneo que se celebrará en Italia del 28 al 1 de julio. Primero, jugará el miércoles 29 de julio ante el AlUla SC, a las 19:00 horas y, después, ante el Como 1907, a las 22:00 horas todos los encuentros en el estadio Giuseppe Sinigaglia.
Último partido de pretemporada
La última prueba antes del inicio de Liga será en Turquía. El Villarreal se medirá ante el Galatasaray el sábado 8 de agosto en el RAMS Park de Estambul, a las 20:00 horas. Este duelo servirá para medir como está el equipo a apenas una semana del comienzo de la competición. Por ahora, son hasta cinco amistosos programados, cuatro países y rivales de mucha talla.
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