El Villarreal CF ficha a la joya del fútbol estonio

El Villarreal CF sigue mirando al mercado internacional para reforzar su cantera. El Submarino ha extendido ahora sus redes hasta Estonia con el fichaje de Andero Kaares, delantero de 17 años recién cumplidos que llega procedente del FC Flora Tallinn y que se incorporará al primer filial amarillo.

Kaares, nacido en Tallin el 29 de junio de 2009, está considerado una de las grandes promesas del fútbol estonio. Su nombre ya aparece vinculado a varios récords de precocidad en su país, especialmente por su irrupción con el primer equipo del Flora en la Premium Liiga, la máxima categoría nacional.

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El nuevo futbolista del Villarreal B debutó el 14 de septiembre del 2024 ante el Kuressaare y se convirtió en el jugador más joven de la historia del FC Flora en disputar un partido de la élite estonia, con solo 15 años y 77 días. Un registro que explica la dimensión de la apuesta amarilla por un atacante todavía en edad juvenil, pero ya con experiencia en fútbol sénior.

Su progresión tuvo continuidad pocos meses después. Kaares marcó su primer gol en la máxima categoría antes de cumplir los 16 años. Lo hizo el 27 de mayo del 2025, de nuevo ante el Kuressaare, al cerrar la victoria del Flora por 1-3. Un tanto que reforzó su etiqueta de delantero precoz y confirmó su rápida adaptación al primer nivel competitivo en Estonia.

Experiencia internacional reciente

Además, el atacante llega a la Cantera Grogueta con galones internacionales. Kaares fue el capitán de la selección sub-17 de Estonia en el reciente Europeo de la categoría disputado en su país. Para Estonia fue una cita histórica, ya que participaba por primera vez en una fase final sub-17. El combinado báltico compartió grupo con España, Croacia y Bélgica y acabó último, después de estrenarse con una derrota por 1-4 ante la Rojita.

La llegada de Andero Kaares responde a la política del Villarreal de anticiparse en la captación de jóvenes talentos internacionales. El club incorpora a un delantero con margen de crecimiento, personalidad competitiva y una trayectoria marcada por la precocidad. Su primera parada será el Villarreal B, donde deberá adaptarse al fútbol español y pelear por hacerse un hueco en la estructura amarilla.

Más movimientos

El movimiento coincide, además, con otros ajustes en la cantera. El Villarreal ha confirmado el traspaso de Toni Tamarit al FC Alverca portugués. El lateral derecho valenciano, que la pasada temporada jugó cedido en el Mirandés, inicia una nueva etapa fuera del club amarillo.

Por otro lado, la entidad ha renovado hasta 2029 al lateral izquierdo maliense Manfa Keita, que sube desde el Villarreal C y formará parte del filial.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo