El Villlarreal CF puede presumir de Renato Veiga: pilar de Portugal

El Villarreal CF sigue recogiendo los frutos de la apuesta realizada por Renato Veiga, pagando cerca de 25 millones de euros al Chelsea el pasado verano. El central portugués, una de las grandes inversiones de futuro del club amarillo, se ha consolidado como una pieza imprescindible en la selección de Portugal durante el Mundial 2026, donde está confirmando el crecimiento que ya había mostrado a lo largo de la pasada temporada en La Cerámica.

El futbolista es, de hecho, el único jugador de campo portugués que ha disputado todos los minutos del campeonato, con 360 minutos repartidos en los cuatro encuentros de la selección lusa. Una estadística que evidencia la plena confianza del seleccionador Roberto Martínez en un defensa que se ha convertido en uno de los pilares del equipo.

Su rendimiento también queda reflejado en los datos individuales. Según 'Playmaker', Renato Veiga ocupa el noveno puesto del Mundial 2026 en disparos bloqueados, con cinco intervenciones, y figura además entre los 25 futbolistas con más minutos acumulados en lo que va de torneo, confirmando su impacto tanto en el juego como en las estadísticas.

Un Mundial que confirma su crecimiento

Ese protagonismo no ha llegado por casualidad. Antes de viajar al Mundial 2026, el central ya había firmado una temporada sobresaliente con el Villarreal, siendo el jugador con más minutos del equipo en la temporada 2025/26, con 3352 minutos entre todas las competiciones. Un recorrido que confirma la progresión de un futbolista que, con solo una temporada en el conjunto amarillo, se ha convertido en uno de los activos más valiosos del club y en una referencia de presente y futuro para la selección de Portugal.

Asimismo, más allá de los datos, Renato fue decisivo en el partido de los dieciseisavos de final contra Croacia, una dura batalla que ganaban los balcánicos gracias a un tanto de Perisic y que los lusos pudieron empatar gracias a un penalti provocado por Veiga y transformado por Cristiano Ronaldo en el minuto 68. En definitiva, Portugal logró darle la vuelta, 2-1, para citarse este lunes contra España (21:00 horas, La 1 de TVE).

Noticias relacionadas

Vital en la solidez que mantiene a Portugal

De hecho, en una selección portuguesa que no ha terminado de enamorar hasta ahora, pese a la calidad de los futbolistas que atesora, la fortaleza en defensa y los dos únicos goles encajados han sido fundamentales para que los de Martínez estén vivos en los octavos de final. Una solidez en la que hay un triángulo vital, además de Veiga, el incombustible, su compañero de zaga, Rúben Dias, y el portero, Diogo Costa. El muro que este lunes, 6 de julio, debe derrumbar España.