Jean Ives Valou jugará cedido en el Getafe
El Villarreal y el Getafe llegan a un acuerdo para la cesión de Jean Ives Valou
El Villarreal no ha incluido ninguna opción de compra
Villarreal y Getafe han alcanzado un acuerdo por la cesión sin opción de compra del futbolista Jean Ives Valou, que jugará en el equipo de Bordalás durante la campaña 26/27. El zaguero costamarfileño ya estaba en los planes del Getafe el pasado mes de enero. Se unirá así a los centrales: Djené, Abqar, Zaid Romero (fichado tras una cesión la temporada pasada) y Juan Berrocal.
El central a sus 19 años, comenzó su andadura en el Villarreal sub 19, para dar el salto en la 24/25 al Villarreal B en primera federación junto a Miguel Álvarez. Además, disputó 28 encuentros este año en el Villarreal B, llegando a anotar tres goles y siendo importante para David Albelda.
El zaguero, ya ha debutado con el primer equipo en un partido de Copa del Rey ante el Poblense equipo de tercera federación con victoria grogueta 1-6. Jean Ives Valou, emprende una nueva aventura y da un salto de calidad enorme a su trayectoria para ver si, en un futuro, Iñigo Pérez puede contar con él o conseguir una venta importante.
Por otro lado, el Getafe tiene mucho trabajo por delante con tres competiciones tras conseguir estar en Conference League, pero todavía deberá disputar los una fase eliminatoria. Salidas como Luis Milla, Mauro Arambarri, Diego Rico, Domingos Duarte, Juan Iglesias, Nyom, etc. Todo ello con Bordalás a los mandos del equipo y con la exigencia de recurrir al mercado para reforzar muchas posiciones para una temporada muy ilusionante.
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