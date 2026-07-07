El Villarreal CF amplía su Ciudad Deportiva para seguir creciendo

El Villarreal sigue creciendo para mirar al futuro y adquiere 10.000 metros cuadrados para ampliar y remodelar las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El club ha comunicado que ya han comenzado las obras que se dividirán en diferentes fases.

Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza / Villarreal CF

La primera fase, está prevista que finalice de cara al inicio de la campaña 26/27. El Villarreal construirá un nuevo campo de fútbol 11, que ejercerá como dos terrenos de juego de fútbol 8, y tres campos de fútbol 5. Además, se está instalando una gradería con visibilidad hacia el nuevo campo para todos los aficionados.

Por otro lado, se está trabajando en la planificación de una segunda fase de obras en la Ciudad Deportiva, que tendrá una redistribución de los espacios actuales y la construcción de nuevas zonas. El objetivo es que tanto el primer equipo como la cantera pueda disponer de mejores instalaciones para el crecimiento del club.

Mirando al futuro

El Villarreal también está llevando una reforma en el Estadio de la Cerámica, que conllevará a la mejora de los accesos, la circulación y la seguridad de todos los aficionados, gracias a la construcción de nuevos vomitorios.

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Con las obras en proceso, se construirá un nuevo edificio al Fondo Norte con Tribuna, donde se crearán nuevos espacios para uso deportivo, zonas de aparcamiento y áreas exclusivas. Todo esto, con el objetivo de mejorar la comodidad y experiencia de todos los aficionados que asistan al estadio y puedan entrar y salir con mayor facilidad.