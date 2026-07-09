Primer entrenamiento de Iñigo Pérez al frente del Villarreal

Las pruebas médicas ya son historia y el Villarreal CF ha comenzado a trabajar sobre el césped de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, en un escenario de obras. Este jueves, 9 de julio del 2026, Iñigo Pérez ha dirigido su primer entrenamiento al frente del Submarino, estrenándose oficialmente como técnico amarillo en una temporada que despierta una gran ilusión entre la afición.

La principal novedad de la sesión no ha estado en los fichajes, ya que el Villarreal todavía no ha incorporado a ningún refuerzo, sino en la presencia de varios futbolistas que regresan tras finalizar sus respectivas cesiones. Es el caso de Carlos Romero y Thiago Fernández (Ilias Akhomach ha estado ausente), que han iniciado la pretemporada bajo las órdenes del nuevo entrenador. No obstante, la nota más positiva de la mañana la ha protagonizado Juan Foyth, que ha vuelto a ejercitarse con el resto de sus compañeros, después de superar la lesión en el tendón de Aquiles que sufrió el pasado mes de enero.

Bajas y canteranos

En comparación con la pasada campaña, el Submarino afronta el inicio del curso con las bajas de Dani Parejo, Alfonso Pedraza, Thomas Partey, Alfon González y Rafa Marín. A ello se suma la ausencia de los siete jugadores que disputaron el Mundial 2026 y que todavía disfrutan de sus vacaciones: Alex Freeman, Renato Veiga, Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan, Pape Gueye, Nicolas Pepe y Logan Costa.

Ante este escenario, Iñigo Pérez ha recurrido a 11 futbolistas de la cantera para completar la sesión. Los elegidos han sido Carlos Maciá, Alassane Diatta, Cheikh Thiam, Dani Budesca, Rubén Gómez, Lautaro Spatz, Ibrahim Diallo, Dani Requena, Nizar El Jmili, Pau Cabanes y Álex Forés, varios de los cuales tratarán de ganarse un puesto en la dinámica del primer equipo durante las próximas semanas de preparación.

No han acudido, entre otros, Hugo López y Joselillo Gaitán, finalistas del Campeonato de Europa sub-19.

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Este viernes, doble sesión

El trabajo continuará este viernes, 10 de julio del 2026, con una jornada de doble entrenamiento. La plantilla está citada para ejercitarse a las 9.30 y a las 18.30 horas, con el objetivo de seguir acumulando carga de trabajo antes del primer compromiso amistoso del verano, que tendrá lugar el próximo 17 de julio frente al Benfica en el Estadio Algarve de Faro, a partir de las 20.45 horas.

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