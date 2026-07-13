Pau Polo: el prometedor portero valenciano entre los campeones de Europa sub-19

El fútbol de la Comunitat Valenciana regresó de Gales con tres nuevos campeones de Europa. Dos de ellos ocupan desde hace tiempo un lugar reconocible en el panorama nacional: el ilicitano Buba Sangaré, futbolista del Elche CF, y Jesús Fortea, lateral de Albal que ya compite con el Real Madrid Castilla. El tercero ha aparecido menos en los focos, en parte, por la particularidad de su posición, la del portero que debe aguardar su oportunidad en el banquillo en este tipo de torneos, al estilo de los mundialistas David Raya y Joan García, a la sombra de Unai Simón en tierras americanas. Se trata de Pau Polo Ortiz (Albalat dels Sorells, 2 de abril de 2007) pertenece por derecho propio y trayectoria a la generación que conquistó el Europeo sub-19.

Nacido hace 19 años en l'Horta Nord, el guardameta de 194 centímetros es propiedad del Villarreal CF, club en cuya estructura ha completado toda su formación desde alevín. En Gales no disputó minutos, pero formó parte de la expedición de 21 jugadores de máxima confianza del seleccionador Paco Gallardo.

La de portero es una demarcación sometida a un menor número de rotaciones y a las jerarquías que se suelen mantener, más aún, en competiciones con pocos partidos. Eso fue lo que le sucedió a Pau, integrante de una portería en la que Manu González (Betis) jugó como titular y Javi Navarro (Real Madrid) tuvo una oportunidad en la fase de grupos. De un modo u otro, la presencia del 'groguet' entre los elegidos fue fruto del trabajo y la progresión sostenida durante una década. El Villarreal ya anunció en 2022 el estreno del meta con la selecciones española sub-15 y sub-16, cuando todavía era cadete. Ha pasado también por la sub-17.

Pau Polo en edad benjamín (imagen pasada) y en edad juvenil (imagen actual) / SD | Villarreal CF (imagen generada con IA)

Portero desde los cuatro años

Hace cuatro años comenzó la hora de recoger lo que había sembrado desde que solo tenía cuatro años. El pequeño Pau empezó a jugar en el equipo de Albalat en categoría querubín. Ya ya, desde entonces, mostraba comportamientos poco frecuentes para un portero prematuro. Mientras otros permanecían inmóviles cerca de la línea de gol, él interpretaba lo que ocurría lejos de su área. Con el balón en campo contario, aquel niño del Albalat adelantaba su posición siguiendo siempre la dirección del juego y anticipándose a toda clase de peligros y envíos al área.

Más de 20 paradas en el 5-0 que le acercó al Villarreal

Uno de los episodios que determinaron su formación sucedió durante la Copa Federación, en las instalaciones de El Planter. Pau se encontraba en su segundo año de benjamín y defendía la portería del Albalat frente al Salgui, uno de los conjuntos más competitivos de su grupo, donde seguía de cerca al todopoderoso Valencia.

Aquel partido fue un asedio. El Albalat apenas consiguió salir de su propio campo y terminó perdiendo por 5-0. El marcador, no obstante, no explicó lo que había pasado en el partido. Pau completó más de una veintena de intervenciones y evitó una diferencia escandalosa.

El pequeño Pau como portero del Albalat / SD

En uno de los campos anexos estaba jugando el CD Roda, club integrado en el entorno formativo del Villarreal. No existe una derrota feliz en el fútbol, pero la goleada acabó siendo un 'escaparate' para el niño portero a los ojos de los técnicos de la escuela castellonense. Poco después, el Villarreal incorporó al guardameta durante su primer año de alevín.

Desde entonces, su trayectoria ha transcurrido dentro del ecosistema amarillo. En función de la edad, alternó el Roda durante los primeros años de cada categoría y los equipos del Villarreal cuando era de segundo año. Una fórmula habitual dentro del proceso de formación del Submarino.

Casi una década después de aquella tarde en El Planter, Polo ha alcanzado su primer gran reconocimiento internacional. España completó en Gales un Europeo sub-19 impecable: ganó sus cinco partidos, marcó 19 goles y no recibió ninguno. En la final volvió a superar a Alemania, esta vez por 2-0, con tantos de Hugo López, canterano también del Villarreal, y Mario Rivas.

La aportación valenciana

El título confirmó, además, la aportación del fútbol valenciano a una promoción nacida en 2007. Jesús Fortea, natural de Albal, fue titular en el lateral derecho durante la final y ya forma parte del Castilla desde la temporada 2025/26. Buba Sangaré, nacido en Elche y también lateral derecho, regresó al club franjiverde después de su etapa en la Roma y quedó vinculado al Elche hasta junio de 2031.

Fortea y Buba han disfrutado de una mayor exposición por su presencia en el fútbol sénior. El primero ya ha sido titular con el filial madridista en Primera Federación; el segundo se ha incorporado al primer equipo de su ciudad dejando un buen sabor en la élite de LaLiga.

Pau Polo, a la izquierda con los otros dos jugadores del Villarreal en la cita: Hugo López y José Gaitán / Villarreal CF

Papel destacado en la Youth League de la UEFA

Pau Polo, por su parte, avanza desde una posición más silenciosa. Con menos ruido, esta pasada temporada dejó un papel brillante en la Youth League de la UEFA con el Juvenil amarillo. Con seis goles encajados en ocho partidos, el de Albalat lució el brazalete de capitán y fue uno de los pilares del conjunto que cayó en los cuartos de final contra el Paris SG, rival eliminado posteriormente en las semifinales con el Real Madrid, que se proclamaría vencedor.

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A los cuatro años se negaba a permanecer quieto debajo del larguero. A los 19, forma parte de la mejor selección europea de su generación. El siguiente reto de Pau Polo será transformar esa condición de promesa en una carrera dentro del fútbol profesional con los conjuntos filiales del Villarreal a su espera.