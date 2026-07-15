Diego Conde entra en el radar del Real Betis

El Real Betis piensa en Diego Conde (27 años) para cubrir la baja de Pau López, que se marcha al FC Andorra de Gerard Piqué. Según ha informado Matteo Moretto, la salida del guardameta catalán al conjunto del Principado abre la puerta a la llegada a Heliópolis del portero madrileño que milita en el Villarreal. El cuadro verdiblanco se ha interesado por la cesión del futbolista groguet, que la pasada temporada solo disputó un partido de liga y su rol fue de tercera opción en la portería de La Cerámica.

Pese a su desempeño en el curso 24/25 y su buen papel en el Leganés, Diego Conde se vio por detrás de Luiz Junior y Arnau Tenas en los planes de Marcelino. Por ello, y pese al relevo en el banquillo del submarino amarillo con el nuevo proyecto de Iñigo Pérez, todas las partes buscarían una salida aunque todavía sin determinar si la cesión del futbolista incluirá una opción de compra al término de la campaña 26/27.

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Diego Conde despejamdo un balón contra el Valencia / LALIGA

Negociaciones en marcha

Real Betis y Villarreal han comenzado las conversaciones para un posible préstamo del portero al conjunto verdiblanco. De cerrarse el acuerdo, Diego Conde recalaría en el club andaluz sin el cartel de titular asegurado. Al cubrir el cupo que abandona Pau López, el madrileño partiría de suplente de Álvaro Valles a la espera de oportunidades de reivindicarse.