Escasas conclusiones en el inicio de la era Iñigo Pérez (2-0)

Es pronto, demasiado pronto, y conviene tener paciencia antes de valorar el nuevo Villarreal de Iñigo Pérez. La era del técnico navarro abrió fuego ante el Benfica con derrota, pero a estas alturas del calendario, con apenas una semana de pretemporada, casi un mes por delante hasta el inicio de LaLiga en El Sardinero y los internacionales todavía de vacaciones, el resultado fue lo de menos.

Iñigo se sentó por primera vez en el banquillo amarillo, ya lejos de la franja roja del Rayo y con el reto de empezar a moldear el Submarino a su manera. Hubo algún matiz reconocible, como una presión más alta y la intención de ser agresivos tras pérdida, aunque el contexto invita a la prudencia.

Iñigo se sentó por primera vez en el banquillo amarillo, ya lejos de la franja roja del Rayo y con el reto de empezar a moldear el Submarino a su manera. Hubo algún matiz reconocible, como una presión más alta y la intención de ser agresivos tras pérdida, aunque el contexto invita a la prudencia.

Primera parte insulsa

El inicio del encuentro fue más aburrido que hacer una cola y quedarte sin datos en tu teléfono móvil. Poco ritmo y sin llegadas al área. Un error de Luiz Junior en salida dejó en bandeja el gol de las Aguilas, pero Fabio Silva no definió. Más allá de Gerard Moreno enlazando entre líneas la dupla Diatta-Maciá sujetando el centro del campo con entereza, Mikautadze apenas tuvo opciones de encarar. Una de las acciones más destacadas fue una combinación de Thiago con Carlos Romero, muy metido por dentro. En el córner, Diatta se hizo daño en el ojo y el joven Lautaro cerca estuvo de marcar. Y así fueron consumidos los 45 minutos.

Noticias relacionadas

Cambios... y goles del Benfica

La segunda parte arrancó con una batería de cambios. Entraron Ayoze, Moleiro, Nízar, Cardona, Cheikh, Diallo, Pau Navarro, Budesca y Forés. Los locales metieron una marcha más y Rafa Silva le ganó la partida a Sergi Cardona para batir a Luiz Junor de vaselina. Quizás estaba demasiado fuera. Moleiro y Ayoze intentaron desbordar pero tampoco tuvieron oportunidades. Pavlidis sentenció en el 76 con una buena definición en un duelo que no dio para más. Bueno sí, para destacar la capacidad pulmonar de Carlos Maciá, que aguantó los 90 minutos como un jabato con apenas 18 años. Aunque quizás hubo mejores planes un viernes noche. El próximo partido del Submarino será el sábado 25 contra el PSV.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo