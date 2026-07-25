El Villarreal se impone al PSV de Yarek

El Villarreal CF sumó un sólido y prometedor triunfo (1-3) frente al PSV Eindhoven en el Philips Stadion, en el que supuso el segundo test de pretemporada para los amarillos y el segundo choque con Iñigo Pérez al frente del banquillo. Una prueba de alto nivel en plena gira europea que sirvió para medir fuerzas ante el actual campeón de la Eredivisie, en un duelo donde convivió a la perfección la veteranía con el talento joven.

Una primera mitad sin premio, pero con gran juego

Desde el pitido inicial, el Submarino mostró una imagen ilusionante, ordenada y con mucha llegada al área rival. La primera parte estuvo dominada por el dinamismo ofensivo del equipo de Iñigo Pérez, que generó peligro constante sobre la portería del equipo de Países Bajos.

Georges Mikautadze fue el gran dolor de cabeza para la zaga local, disfrutando de hasta cuatro ocasiones claras de gol en los primeros 45 minutos que no terminaron en la red por muy poco. Ayoze Pérez y el joven Nízar también dispusieron de buenas oportunidades para inaugurar el marcador, refrendando el buen tono del equipo en la construcción de juego.

Vendaval amarillo en el segundo tiempo

Tras el descanso, Iñigo Pérez movió el banquillo dando entrada a Gerard Moreno y Carlos Romero en sustitución de Ayoze y Sergi Cardona. El impacto de los cambios fue inmediato. Nada más reanudarse el encuentro, Carlos Romero acarició el gol con un gran remate y, pocos minutos después, fue Gerard Moreno quien tuvo en sus botas el primer tanto de la tarde.

El premio a la insistencia llegó superada la hora de juego. En el minuto 66, Mikautadze encontró su merecida recompensa tras culminar una brillante jugada individual en la que regateó con sangre fría al guardameta rival para hacer el primero (0-1). Ya en el 72’, el Submarino amplió distancias tras una gran asistencia de Thiago Fernández que Cheikh mandó al fondo de la red (0-2).

Cheikh, autor del segundo gol / Villarreal CF

Reacción local y sentencia relámpago

El equipo de Países Bajos no bajó los brazos y logró recortar diferencias en el minuto 75 (1-2) con un preciso remate de vaselina a cargo de Mauro Júnior. Sin embargo, la reacción amarilla fue inmediata. Apenas un minuto después, en el minuto 76 (1-3), el canterano Pau Cabanes estuvo atento para robarle el balón al portero local y certificar la victoria definitiva del conjunto castellonense.

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Próxima parada: Italia

Tras esta magnífica prueba en Eindhoven, la expedición amarilla no se detiene. Mañana domingo, el Villarreal viajará a tierras italianas para afrontar su siguiente compromiso de pretemporada: la Como Cup, donde se medirá el próximo miércoles al AIUla SC y al Como 1907.