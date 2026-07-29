El Villarreal llega a la final de la Como Cup (3-0)

El Villarreal empezó su andadura por la Como Cup con victoria y sin despeinarse, ganando cómodamente al Al Ula de la Segunda División de Arabia Saudí (3-0) mcon doblete de Ayoze y un golazo de vaselina de Sergi Cardona. En un encuentro cuya duración fue de 45 minutos, el cuadro dirigido por Iñigo Pérez empieza a carburar durante la pretemporada y a entonar a sus futbolistas, dando minutos a toda la plantilla y a aumentar la competencia entre los integrantes.

Doblete y golazo

Forés sigue derrochando buenas sensaciones pese a que parta con el cartel de transferible. De hecho, perforó la red rival a las primeras de cambio, pero, durante el transcurso de la jugada, Pepe actuó en fuera de juego. Sin embargo, quien sí marcó fue Ayoze por partida doble, como antesala a un golazo de vaselina de Sergi Cardona: se adentró dentro del área y, aprovechando el bote de la pelota, la picó por encima del guardameta. Un triunfo que permitió al Villarreal clasificarse para la final de la Como Cup, que se disputará ahora a las 22:00 ante el anfitrión de la competición.