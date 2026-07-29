El Villarreal llega a la final de la Como Cup (3-0)
Ayoze anotó un doblete y Sergi Cardona marcó un golazo de vaselina
El Villarreal empezó su andadura por la Como Cup con victoria y sin despeinarse, ganando cómodamente al Al Ula de la Segunda División de Arabia Saudí (3-0) mcon doblete de Ayoze y un golazo de vaselina de Sergi Cardona. En un encuentro cuya duración fue de 45 minutos, el cuadro dirigido por Iñigo Pérez empieza a carburar durante la pretemporada y a entonar a sus futbolistas, dando minutos a toda la plantilla y a aumentar la competencia entre los integrantes.
Doblete y golazo
Forés sigue derrochando buenas sensaciones pese a que parta con el cartel de transferible. De hecho, perforó la red rival a las primeras de cambio, pero, durante el transcurso de la jugada, Pepe actuó en fuera de juego. Sin embargo, quien sí marcó fue Ayoze por partida doble, como antesala a un golazo de vaselina de Sergi Cardona: se adentró dentro del área y, aprovechando el bote de la pelota, la picó por encima del guardameta. Un triunfo que permitió al Villarreal clasificarse para la final de la Como Cup, que se disputará ahora a las 22:00 ante el anfitrión de la competición.
- Victoria del Valencia CF en Inglaterra con protagonismo de Danjuma
- Otro lateral derecho que se le escapa al Valencia CF: Lizancos, a un paso de Osasuna
- Thierry empieza con mal pie su andadura en el Venezia
- Inglaterra abre la brecha entre titulares y descartes
- Comunicado de Valencia Basket: novedades en el cuerpo técnico
- La Real Sociedad quiere repetir la fórmula Guedes y Soler con el Real Madrid
- Oficial: Hugo Guillamón vuelve a España
- La bonita y emotiva despedida de Cömert del Valencia CF y su afición