Juan Foyth sigue dando pasos hacia su regreso

Juan Foyth continúa dando pasos adelante en su recuperación. El central del Villarreal CF sigue trabajando para dejar atrás la rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda que sufrió el pasado mes de enero y afronta la fase final de su puesta a punto con el objetivo de volver a los terrenos de juego lo antes posible. En el club mantienen el optimismo con su evolución y confían en recuperar a uno de los pilares de la defensa durante las próximas semanas.

El internacional argentino ha seguido un exigente plan de recuperación desde que pasó por el quirófano, combinando trabajo específico en la Ciudad Deportiva con una preparación individual para llegar en las mejores condiciones al inicio del nuevo curso. Aunque el Villarreal continúa sin marcar una fecha concreta para su regreso, las sensaciones son positivas y el futbolista sigue quemando etapas en su proceso de recuperación.

Las lesiones han acompañado a Foyth durante las últimas temporadas. Problemas musculares, molestias físicas y diferentes contratiempos le han impedido disfrutar de la continuidad deseada, especialmente en los dos últimos cursos. Sin embargo, cuando ha estado disponible ha demostrado ser un futbolista diferencial para Marcelino, gracias a su polivalencia, intensidad defensiva y capacidad para sacar el balón jugado.

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Su evolución también es seguida de cerca por los aficionados al Fantasy o Biwenger, que ya empiezan a confeccionar sus plantillas para la nueva temporada. Si consigue recuperar su mejor nivel y deja atrás los problemas físicos, Foyth puede volver a convertirse en una de las opciones más interesantes del Villarreal por su importancia en el sistema amarillo y su habitual protagonismo cuando está al cien por cien.