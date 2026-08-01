El Villarreal cae ante el Lens y finaliza como subcampeón de la Como Cup

El Villarreal se quedó a las puertas del título de la Como Cup tras perder por 3-1 frente al Lens en la final disputada en el Stadio Giuseppe Sinigaglia. El conjunto de Iñigo Pérez comenzó el partido de la mejor manera posible con un gol de Ayoze Pérez en los primeros minutos, pero el equipo francés reaccionó tras el descanso para completar la remontada.

Florian Thauvin igualó el encuentro desde el punto de penalti, mientras que Wesley Saïd culminó la remontada con el 2-1. Ya en el tiempo añadido, Seko Fofana sentenció la final con el tercer tanto del Lens, que terminó proclamándose campeón del torneo estival.

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Subcampeonato y tangana

El encuentro concluyó con tensión sobre el césped tras una tangana en los últimos instantes, que se saldó con expulsiones en ambos equipos. Pese a la derrota, el Villarreal cierra su participación en Italia con buenas sensaciones tras alcanzar la final y sumar minutos de preparación de cara al inicio de la nueva temporada.