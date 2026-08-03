Oficial: el Villarreal CF cierra el fichaje de su nuevo portero

El Villarreal CF ha cerrado el fichaje del veterano portero húngaro Péter Gulácsi, que abandonará el RB Leipzig alemán tras 11 temporadas para convertirse en nuevo futbolista del Submarino. La operación se ha cerrado y es oficial desde este lunes. El jugador firmará un contrato por dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2028, con una tercera campaña opcional.

A sus 36 años, Peter ha estado 11 temporadas defendiendo la portería del RB Leipzig, donde ha disputado Bundesliga, Champions y Europa League. Además, ha conquitado la Copa de Alemania en la temporada 2021-22. En la máxima competición continental logró la clasificación para semifinales en la 19-20.

El Villarreal CF y el RB Leipzig han alcanzado un acuerdo de traspaso por Péter Gulácsi, que será portero groguet durante las próximas dos temporadas.

Comunicado oficial

El jugador húngaro entrenará mañana martes por primera vez a las órdenes de Iñigo Pérez y posteriormente, a las 12.00 horas, será presentado oficialmente como nuevo jugador groguet en un acto dirigido exclusivamente para los medios de comunicación.

Péter Gulácsi (Budapest, 06/05/1990) es un experimentado guardameta húngaro, con una importante trayectoria en el fútbol europeo.

A lo largo de su carrera, ha defendido los colores del RB Leipzig, RB Salzburg, Tranmere Rovers, Hereford United, Hull City y Liverpool FC. En el conjunto alemán, donde se consolidó como un guardameta de élite, Gulácsi jugó un total de 362 encuentros durante sus once campañas en el club.

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Además, en su carrera como internacional, el portero magiar ha jugado un total de 58 compromisos con la Selección de Hungría.