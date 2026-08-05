Juan Foyth vuelve a vestir la camiseta del Villarreal CF seis meses después
Los groguets vencieron al Levante por 1-0, pero la gran noticia fue el regreso del argentino
Juan Foyth volvió a disputar un partido con el Villarreal 193 días después. El argentino se rompió el ligamento cruzado ante el Real Madrid el 24 de enero. En el minuto 24 de encuentro no pudo continuar en el terreno de juego. Tras muchos meses de recuperación hoy ante el Levante con victoria por 1-0, ha tenido 45 minutos para coger sensaciones.
Ahora, tendrá que seguir cogiendo minutos para estar lo mejor posible cuanto antes, ya que al ser una lesión tan grave hay que ser cuidadosos con el proceso. Íñigo Pérez ya puede contar con todos sus defensores y su debut ha sido un "fichaje".
El defensa lleva ya seis años en la disciplina grogueta y con 28 años, ya es uno de los capitanes del equipo por su liderazgo. La realidad que los últimos tres años ha tenido muchas lesiones musculares que le han impedido tener regularidad. Siempre fue un pilar muy importante para Marcelino García Toral en la zaga.
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