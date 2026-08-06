Fernando Roig, presidente del Villarreal CF: "Estamos muy ilusionados. Nuestro objetivo es intentar estar en Europa"

Fernando Roig, señaló durante la ofrenda del club a los patronos de la ciudad que en el club están muy contentos con la plantilla con la que cuentan y aseguró que están "muy ilusionados" ante esta próxima temporada. "Tenemos un nuevo entrenador trabajador y muy preparado. Creo que tenemos una plantilla que es mejor que la del año pasado y que será peor que la del que viene. Siempre estamos en esa idea, han retornado jugadores importantes, hemos apostado por gente de la cantera y regresa un jugador como Carlos Romero. Creo que tenemos una gran plantilla y que podemos lograr un buen resultado este curso", afirmó.

El Villarreal afronta una nueva etapa tras el exitoso periplo del Marcelino como entrenador, al que esta temporada va a sustituir Íñigo Pérez, que llega al club avalado por la gran campaña que firmó al frente del Rayo Vallecano. "Estamos contentos con Íñigo, es un entrenador joven con muchas ganas de trabajar, tanto él como su equipo técnico. Todos ellos esperemos que nos lleve a lograr grandes resultados en la liga y que en la 'Champions' podemos hacer algo mejor que el año pasado", indicó.

El dirigente agregó que "es importante estar todos los años en la Liga de Campeones, ese debería ser siempre nuestro objetivo para este año pero sin perder la perspectiva y siendo conscientes que el primer objetivo es estar siempre en la liga. Nuestro objetivo es intentar estar en Europa y si es en la primera categoría mucho mejor".

Fernando Roig cumple 30 años al frente del Villarreal y admitió que cuando llegó al club "nadie se creía que llegaríamos a Primera. Habrá gente joven que no habrá conocido el inicio de estos 30 años. Creo que hemos estado 27 de esos 30 años en Primera División y de ellos unos 20 en Europa. Creo que es una buena historia".

De cara a la próxima campaña, el Villarreal solo ha fichado al portero húngaro Péter Gulàcsi, además del nuevo cuerpo técnico y recuperar al cedido Carlos Romero, a la vez que asciende a varios destacados canteranos al primer equipo. "Yo no creo que vayamos a acudir al mercado, pero es una decisión del consejero delegado, que es el que debe tomar esas decisiones. Hemos fichado un nuevo portero que refuerza esa demarcación, ahora contamos con un portero joven del futuro y con un portero de más experiencia", resaltó.

Además, recordó los éxitos de jugadores que han salido de la cantera y que han triunfado este verano con la selección española en la consecución del Mundial. "Del equipo campeón del mundo, casi un 20 por cien han estado formados en la cantera del Villarreal. Tanto Rodri, Yeremy Pino como Álex Baena. Es muy bonito poder contar con jugadores que han pasado por aquí y son campeones", recalcó.

El presidente también valoró las mejoras que se están haciendo con las obras tanto en la ciudad deportiva como en el estadio de La Cerámica. "No sé si será la mejor Ciudad Deportiva, pero para nosotros es muy importante para trabajar y preparar el día a día. Vamos a hacer un nuevo terreno de juego de césped natural para el primer equipo, un campo de césped artificial para la base, y se complementará con edificios, más vestuarios y nuevas gradas. El año que viene tendremos más novedades, pero hay que ir poco a poco, ya que también hay que gestionar lo económico", apuntó.

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"Esperemos que las obras estén acabadas para el 6 de septiembre para el partido ante el Deportivo en casa, aunque todavía tenemos que acabar los vestuarios para los que debemos esperar unos trámites urbanísticos para acabar la plataforma, pero a lo largo de la temporada lo iremos acabando. El césped que es lo importante estará", añadió. "Somos conscientes de que han habido algunas molestias, pero todo ha sido en parte por mejorar la seguridad, tenemos nuevos vomitorios, más escaleras y la gente podrá evacuar mucho más fácil", concluyó.