El Villarreal CF cierra la pretemporada con una gran victoria en Turquía

El Villarreal CF cerró su preparación estival con un gran triunfo en tierras turcas ante el Galatasaray por 1-2. Los hombres de Iñigo Pérez, que estrenaron su tercera equipación para la presente campaña, ofrecieron una actuación sólida, vistosa y efectiva en el imponente Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park.

Con este exigente duelo en Estambul, el Submarino pone el broche final a una intensa pretemporada compuesta por siete amistosos frente a rivales de gran entidad internacional: Benfica, PSV Eindhoven, Alula, Como, Lens, Levante y el propio Galatasaray. Las sensaciones antes del inicio de LaLiga frente al Racing de Santander son inmejorables, habiendo sido capaces de imponerse en este periodo de preparación tanto al campeón de la Eredivisie (PSV Eindhoven) como al actual campeón de la Superliga turca en su propio feudo.

Un inicio eléctrico en RAMS Park

El partido arrancó con máxima intensidad desde el pitido inicial. Apenas en el minuto 3, Pepe protagonizó una brillante acción individual dentro del área que derivó en una mano de Mario Lemina. Ayoze asumió la responsabilidad desde el punto de penalti y transformó con serenidad para poner el 0-1. La respuesta del equipo turco no se hizo esperar: tan solo un minuto después (min. 4), Osimhen conectó un certero testarazo de cabeza para reestablecer el empate (1-1).

Lejos de amedrentarse ante el empuje de la hinchada local, el Submarino tomó el mando del juego y comenzó a encadenar llegadas con fluidez. En el minuto 14, un disparo envenenado de Ayoze obligó al guardameta rival a despejar con muchos apuros. Apenas tres minutos después, en el 17′, fue Moleiro quien buscó el gol con un remate bien colocado que detuvo el portero del equipo turco.

Conducción genial de Foyth y definición de Mikautadze

Iñigo Pérez sigue entonando al equipo de manera notable y el trabajo táctico se reflejó en cada transición. Tras una rápida contra en el minuto 36 finalizada con un disparo alto de Pepe, llegó una de las grandes jugadas del choque. En el minuto 40, Juan Foyth rompió líneas con una espectacular conducción desde campo propio; cedió para Pepe y el marfileño puso una asistencia perfecta para que Mikautadze enviara el balón al fondo de las mallas, colocando el 1-2 antes del descanso.

Vendaval de ocasiones tras el paso por vestuarios

La segunda mitad mantuvo la misma tónica de superioridad grogueta. En el minuto 50, una elegante pared entre Pepe y Ayoze dejó al atacante costamarfileño ante el guardameta, aunque no acertó en la definición. Pocos minutos después, en el 53′, Carlos Romero probó fortuna con un potente derechazo que rozó la cepa del poste.

En el tramo final, Gulacsi intervino providencialmente en el minuto 69 con una formidable estirada para despejar el peligro local. La última del encuentro llegó en el minuto 90 con un envenenado disparo de Maciá desde la frontal que el portero detuvo con dificultades.

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Con este triunfo en RAMS Park, el Submarino aprueba con nota un exigente calendario de pretemporada y llega en un momento idóneo de forma para el arranque oficial de LaLiga frente al Racing de Santander.