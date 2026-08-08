El Villarreal pone a prueba sus sensaciones ante el Galatasaray

El Villarreal CF afronta este sábado su último compromiso de preparación antes del inicio de LaLiga. El conjunto dirigido por Iñigo Pérez visita al Galatasaray en Estambul en un encuentro que servirá para medir el nivel del equipo a una semana del debut liguero.

El choque supondrá la última oportunidad para que el técnico amarillo ajuste piezas y saque conclusiones antes de que comiencen los partidos oficiales. El Villarreal llega tras una pretemporada exigente en la que se ha enfrentado a rivales de entidad como Benfica, PSV Eindhoven, Lens o Como, acumulando minutos y probando diferentes alternativas.

El encuentro se disputará este sábado 8 de agosto a las 20:00 horas en el RAMS Park de Estambul, uno de los estadios más calientes del fútbol europeo. El choque podrá seguirse en directo a través de Villarreal TV y servirá como última prueba para los amarillos antes de comenzar LaLiga el próximo fin de semana frente al Racing de Santander.

El Villarreal en un entrenamiento de pretemporada / Villarreal cf

Último examen antes de LaLiga

El Galatasaray será una prueba de máxima exigencia para los castellonenses. El campeón turco, habitual en competiciones europeas, pondrá a prueba a un Villarreal que busca llegar en las mejores condiciones al estreno liguero frente al Racing de Santander.

Además del rendimiento colectivo, el cuerpo técnico seguirá de cerca la evolución de varios futbolistas que han arrastrado molestias durante las últimas semanas, como Ilias Akhomach o Pape Gueye.

Afinar los últimos detalles

Más allá del resultado, el encuentro servirá para seguir consolidando la idea de juego de Iñigo Pérez y perfilar el once que arrancará la competición. Con el mercado todavía abierto y varios movimientos pendientes, el Villarreal encara la recta final de la pretemporada con el objetivo de llegar al inicio de curso con las máximas garantías.

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El duelo en Estambul pondrá el punto final a varias semanas de trabajo antes de que llegue la hora de la verdad para el submarino amarillo.