El Villarreal acelera la modernización de La Cerámica y la Ciudad Deportiva Llaneza

El Villarreal CF sigue creciendo también fuera del terreno de juego. Mientras el nuevo proyecto deportivo de Iñigo Pérez afronta el inicio de la temporada 2026/27, la entidad amarilla mantiene abiertas dos importantes actuaciones para continuar modernizando sus instalaciones: una en el Estadio de la Cerámica y otra en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza.

Dos proyectos paralelos que reflejan la apuesta del club por mejorar tanto el escenario del primer equipo como el lugar de trabajo diario de su estructura deportiva y su prolífica cantera. Las imágenes difundidas ahora por la entidad permiten comprobar el importante avance experimentado por ambas obras durante las últimas semanas.

La Cerámica no deja de evolucionar

Tres años después de culminar la gran transformación realizada con motivo del centenario, el Villarreal continúa adaptando La Cerámica a las necesidades de un estadio moderno. Aquella remodelación modificó profundamente la imagen y las prestaciones del feudo amarillo, pero la entidad mantiene abierto su proceso de evolución.

Así están las obras de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza del Villarreal CF / Villarreal CF

Los trabajos actuales se concentran tanto en el interior como en el exterior. Dentro del estadio se están ejecutando nuevos vomitorios y pasillos de distribución, una actuación destinada a facilitar los movimientos de los espectadores, mejorar los accesos y elevar las condiciones de seguridad durante los encuentros.

Uno de los cambios más importantes se encuentra en el exterior, en la confluencia del Fondo Norte con Tribuna, donde se levanta un nuevo edificio anexo. El inmueble permitirá crear espacios destinados a uso deportivo, aparcamientos y nuevas zonas de servicio. Informaciones publicadas al inicio de los trabajos detallaron además que allí estarán ubicados los nuevos vestuarios del estadio, liberando espacios actualmente existentes en el interior del recinto.

El presidente Fernando Roig explicó recientemente que la actuación global todavía se prolongará durante varios meses y situó su finalización completa entre febrero y marzo de 2027.

Miralcamp gana 10.000 metros cuadrados

La otra gran transformación se desarrolla en la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. El Villarreal ha adquirido otros 10.000 metros cuadrados de terreno, con los que sus instalaciones alcanzan ya una superficie de 130.000 m². La ampliación forma parte de un proyecto desarrollado por fases para modernizar el centro neurálgico del primer equipo y de la cantera.

En esa nueva superficie se está construyendo un campo de fútbol 11 que podrá convertirse en dos campos de fútbol 8, aumentando así las posibilidades de entrenamiento y competición de las categorías inferiores. A ello se suman tres campos de fútbol 5, especialmente destinados a los niños de entre tres y cinco años que participan en el Curso de Psicomotricidad del club.

Así están las obras del Estadio de la Cerámica del Villarreal CF / Villarreal CF

Un nuevo graderío doble

Uno de los elementos más llamativos de la ampliación es el nuevo y moderno graderío doble que ya está tomando forma. La estructura tendrá visibilidad tanto hacia el nuevo terreno de juego como hacia el actual campo 5, permitiendo seguir simultáneamente la actividad de ambas zonas y ofreciendo mejores condiciones a familiares y aficionados.

Y el crecimiento no terminará ahí. El Villarreal ya trabaja en una segunda fase para redistribuir espacios existentes y construir nuevas zonas, dentro de una planificación que persigue adaptar progresivamente Miralcamp a las necesidades deportivas de una entidad cuya estructura de cantera continúa creciendo.

Noticias relacionadas

La Cerámica y la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza avanzan así de forma simultánea. Dos obras diferentes pero con un mismo denominador común: la apuesta del Villarreal por seguir invirtiendo en unas infraestructuras acordes al crecimiento deportivo, social y estructural que ha experimentado el club durante las últimas décadas.

Fuente: El Periódico de Mediterráneo