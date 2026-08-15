Moleiro hereda el '10' de Parejo: así quedan los dorsales del Villarreal 2026/27

El Villarreal CF ya ha definido sus dorsales para la temporada 2026/27 y el reparto deja varias novedades con lectura deportiva y también de planificación de plantilla. La más significativa tiene como protagonista a Alberto Moleiro, que abandona el número 20 y pasa a lucir el 10 que deja vacante Dani Parejo, mientras que el joven Carlos Maciá llevará el 26, dorsal que le permitirá mantener ficha del filial pese a encontrarse plenamente integrado en la dinámica del primer equipo.

Además, Carlos Romero llevará el 20, Rubén Gómez el 13, Péter Gulácsi el 25 y Alassane Diatta el 4. Son las principales novedades de una relación de números en la que el resto de futbolistas mantiene, en líneas generales, la identidad con la que compitió el pasado ejercicio. En cambio, hay dos dorsales del primer equipo que por ahora permanecen sin propietario: el 16 y el 24.

Moleiro toma el relevo de Parejo

El movimiento de mayor carga simbólica es, sin discusión, el de Alberto Moleiro. El futbolista tinerfeño es el único jugador que continúa respecto a la pasada plantilla y decide cambiar de número, pasando del 20 con el que afrontó su primera campaña como groguet al 10.

No se trata de un dorsal cualquiera. El 10 había quedado directamente relacionado durante las últimas temporadas con Dani Parejo, uno de los grandes referentes de la etapa reciente del Villarreal. El madrileño cerró este verano seis temporadas en el club después de 269 encuentros oficiales y 16 goles, además de conquistar la Europa League de 2021 y formar parte del equipo semifinalista de la Champions en 2022.

El cambio puede interpretarse también como una muestra de la jerarquía que el Villarreal quiere conceder a Moleiro en su nuevo proyecto con Iñigo Pérez. El canario cerró la 2025/26 con 45 encuentros, 10 goles y cinco asistencias entre todas las competiciones y fue creciendo hasta convertirse en uno de los futbolistas con mayor capacidad para desequilibrar en los últimos metros.

De esta forma, el 10 cambia también de perfil. Pasa de un centrocampista organizador como Parejo, eje del juego y del primer pase durante años, a un futbolista de características mucho más ofensivas, capaz de partir desde la izquierda, recibir entre líneas, conducir y acercarse al área rival. El nuevo ‘10’ del Villarreal será Moleiro.

El 20 pasa directamente a Carlos Romero

El movimiento de Moleiro provoca, a su vez, otro relevo. Carlos Romero se queda con el dorsal 20 que libera el tinerfeño. El lateral se incorpora a la plantilla de Iñigo Pérez con un número ya plenamente de primer equipo y con el objetivo de asentarse definitivamente en el Submarino. El club confirmó oficialmente el 20 para Romero dentro del nuevo reparto para el curso 2026/27.

También hay novedades importantes en la portería. Rubén Gómez llevará el 13, mientras que el veterano guardameta húngaro Péter Gulácsi lucirá el 25. El Villarreal configura así su nueva jerarquía bajo palos después de los movimientos producidos este verano en esa demarcación.

Otro número con cierto peso será para Alassane Diatta, que deja atrás los dorsales altos propios de su etapa como jugador de la cantera para asumir el 4. Tanto Diatta como Rubén Gómez aparecen oficialmente como futbolistas que ascienden desde el Villarreal B dentro del reparto anunciado por el club.

Maciá y un dorsal 26 con significado

Especial atención merece la situación de Carlos Maciá. El joven centrocampista utilizará el 26, una decisión que va mucho más allá de una simple elección estética. Al conservar dorsal del filial podrá seguir inscrito como jugador del Villarreal B y, al mismo tiempo, trabajar y competir con el primer equipo cuando Iñigo Pérez lo considere oportuno.

La maniobra permite además al Villarreal no ocupar una ficha adicional del primer equipo, una cuestión relevante mientras el mercado continúa abierto. Según la información publicada este viernes, si el club finalmente no necesitara esa plaza para nuevas incorporaciones, Maciá incluso podría modificar posteriormente su dorsal.

Es, por tanto, una fórmula que protege las dos necesidades del club: mantener al canterano muy cerca del primer equipo después de convencer durante la pretemporada y conservar al mismo tiempo margen administrativo para cualquier movimiento de última hora.

El 16 y el 24, dos números todavía libres

El reparto también ofrece pistas sobre una plantilla que todavía puede sufrir modificaciones. Los dorsales 16 y 24 permanecen libres, por lo que el Villarreal conserva números disponibles por debajo del 25 para posibles incorporaciones.

No significa necesariamente que ambos vayan a tener nuevo propietario, pero su disponibilidad cobra interés con el mercado todavía en marcha. Especialmente después de un verano en el que se han producido salidas relevantes como las de Dani Parejo, Thomas Partey y Alfonso Pedraza, además de otros movimientos que han obligado al club a reajustar la plantilla que ahora dirige Iñigo Pérez.

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Fuente: El Periódico de Mediterráneo