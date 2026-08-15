El Villarreal CF blinda a su mejor jugador antes del cierre de mercado
Mikautadze pasa a valer 75 millones de euros
De momento, el conjunto groguet no espera salidas
El Villarreal está viviendo un mercado veraniego muy tranquilo, ya que salvo sorpresa no saldrá ningún jugador de la disciplina grogueta y se mantendrá el bloque de la temporada pasada. Los únicos que han abandonado el club (Pedraza, Parejo, Rafa Marín y Thomas Partey). Todavía quedan 17 días, es decir, hasta el 1 de septiembre a las 23:59 para que pueda saltar la sorpresa.
Por tanto, la cláusula de Mikautadze ha subido exponencialmente, ya que es uno de los jugadores más importantes del club que llegó la pasada campaña. Fue fichado hace apenas un año por 30 millones de euros al Olympique de Lyon. Antes, tenía una cláusula de 60 millones, pero en los últimos días pasa a 75 millones de euros, según Marca.
Se viven tiempos tranquilos en Villarreal porque hasta la fecha, ningún club ha tocado a la puerta para preguntar por sus grandes futbolistas. Solo se han incorporado Carlos Romero, lateral zurdo y el guardameta Péter Gulácsi. Si no hay ventas en estos últimos días, el Villarreal dará por cerrada la plantilla.
Una temporada que se antoja muy ilusionante en La Cerámica y su afición y es que volverán a vestirse de gala para ver al equipo de nuevo disputando la máxima competición de Europa.
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