El Villarreal CF blinda a su mejor jugador antes del cierre de mercado

El Villarreal está viviendo un mercado veraniego muy tranquilo, ya que salvo sorpresa no saldrá ningún jugador de la disciplina grogueta y se mantendrá el bloque de la temporada pasada. Los únicos que han abandonado el club (Pedraza, Parejo, Rafa Marín y Thomas Partey). Todavía quedan 17 días, es decir, hasta el 1 de septiembre a las 23:59 para que pueda saltar la sorpresa.

Mikautadze disputando un balón con Barrenetxea en La Cerámica / LALIGA

Por tanto, la cláusula de Mikautadze ha subido exponencialmente, ya que es uno de los jugadores más importantes del club que llegó la pasada campaña. Fue fichado hace apenas un año por 30 millones de euros al Olympique de Lyon. Antes, tenía una cláusula de 60 millones, pero en los últimos días pasa a 75 millones de euros, según Marca.

Se viven tiempos tranquilos en Villarreal porque hasta la fecha, ningún club ha tocado a la puerta para preguntar por sus grandes futbolistas. Solo se han incorporado Carlos Romero, lateral zurdo y el guardameta Péter Gulácsi. Si no hay ventas en estos últimos días, el Villarreal dará por cerrada la plantilla.

Noticias relacionadas

El Villarreal celebrando su clasificación a Champions / Villarreal cf

Una temporada que se antoja muy ilusionante en La Cerámica y su afición y es que volverán a vestirse de gala para ver al equipo de nuevo disputando la máxima competición de Europa.