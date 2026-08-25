El Villarreal cierra el sorprendente fichaje de Saliba

Tras un análisis profundo del mercado, el Villarreal CF ya ha decidido quién será su próximo centrocampista. El elegido es Nathan Saliba, que juega actualmente en el Anderlecht y llegará al submarino por 15 millones de euros. En principio llegará a Villarreal en los próximos días y con este fichaje, si no hay ninguna salida inesperada, la plantilla de Íñigo Pérez quedaría totalmente cerrada.

Estas han sido las palabras de Miguel Ángel Tena, director deportivo del Villarreal, sobre la postura del club de cara a lo que resta de mercado de fichajes: "El mercado es el mercado, tenemos que estar preparados hasta última fecha. Si fuera por nosotros, nos quedaríamos como estamos, pero lógicamente tenemos que esperar a ver los movimientos que se pueden suceder y, a partir de ahí, pues si vienen a comprarnos, lógicamente reconstruir sobre la plantilla actual”.

Promesa del fútbol canadiense

Con tan solo 22 años, Saliba es una de las grandes promesas del fútbol canadiense. Fue nombrado jugador joven del año en Canadá en 2024 y con tan solo 20 años debutó con la absoluta. Desde entonces ha jugado 18 partidos, entre los que destacan los 3 que jugó en el último Mundial. El futbolista cogió protagonismo tras la lesión de Ismaël Koné y en solamente 3 encuentros sumó 2 goles y 1 asistencia. En el Villarreal se reunirá con 2 compañeros de selección: Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi.

Nathan Saliba jugando en el Mundial 2026 / @Nathansaliba

El canadiense se formó en la cantera del Montréal y ascendió al primer equipo en el año 2020. Desde entonces se movió por varios equipos de la MLS hasta que la temporada pasada se marchó al Anderlecht por 2 millones de euros. En su primera temporada en Europa jugó 45 partidos, en los que sumó 5 goles y 2 asistencias. Además jugó las eliminatorias previas de Europa League y Conference League. Esta temporada ya ha disputado 5 partidos oficiales con el Anderlecht, por lo que aterrizará rodado en Villarreal.

Puede ser inscrito como comunitario

Una de las ventajas de Saliba es que, además de ser canadiense, tiene ascendencia haitiana y libanesa y el pasaporte haitiano le permite ser inscrito como jugador comunitario. Sobre el césped es un futbolista que abarca mucho terreno y es capaz de presionar y recuperar muchos balones, al mismo tiempo que también tiene muchas cualidades para ayudar en la creación de juego.

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El canadiense llega para aportar un perfil distinto al equipo y completar un centro del campo que ya cuenta con la presencia de Pape Gueye, Comesaña y los canteranos Diatta y Carlos Macià. La idea es que pase el reconocimiento médico lo antes posible y pueda viajar con el equipo el próximo viernes a Vitoria para enfrentarse al Alavés.