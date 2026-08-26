Kambwala deja el Villarreal CF y se marcha al Como

Continúa la operación salida en el Villarreal CF. Ya son un total de ocho futbolistas los que han abandonado la entidad 'grogueta' este mismo mercado de verano en forma de cesión. El último se ha oficializado esta misma mañana y es la marcha de Willy Kambwala, quien también sale en calidad de préstamo al Como de Cesc Fàbregas. El submarino amarillo aligera así una demarcación cubierta con Renato Veiga, Logan Costa, Pau Navarro, Juan Foyth y Santiago Mouriño.

El defensor de 22 años llegó al Villarreal en 2024 procedente del Manchester United por 10 millones de euros. Sin embargo, las lesiones le han lastrado durante su estancia en La Cerámica, especialmente la temporada pasada, donde un percance en el muslo le privó de estar disponible para Marcelino.

Ahora, el internacional en las categorías inferiores de Francia busca una nueva experiencia lejos de LaLiga, y lo hace en un proyecto al alza como es el Como, recientemente clasificado para disputar la Champions League.

‘No’ a CA Osasuna

Durante las últimas semanas, el Villarreal tuvo todo acordado con CA Osasuna para que Kambwala no abandonara LaLiga. Sin embargo, el central rechazó desembarcar en El Sadar y el interés desde Italia fue el que más le cuadró en sus planes. El equipo transalpino se guarda una opción de compra para final de temporada por su nuevo futbolista.

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Opción Diego Carlos

Otro nombre que sonaba para vestir de azulón es un viejo conocido de LaLiga. Diego Carlos saldrá del Fenerbahce y le satisface la idea de jugar en la Serie A. Sin embargo, el central tiene varias ofertas del fútbol brasileño para regresar a casa. Según informa Matteo Moretto, el futbolista de 33 años esperará hasta este jueves al equipo italiano y luego evaluará el resto de propuestas.