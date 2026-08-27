Fernando Roig: "Tenemos que aprender de los errores de la Champions pasada"

Fernando Roig, presidente del Villarreal CF, analizó los rivales del equipo amarillo en la Champions League tras el sorteo celebrado en Mónaco. En declaraciones a Movistar Plus con la periodista Mónica Marchante, el mandatario destacó la dificultad de los emparejamientos y valoró sus 30 años de presidente, consolidándose como el dirigente más longevo entre las cinco grandes ligas de Europa.

Reacciones al sorteo de la Champions League

El máximo dirigente valoró positivamente el nivel de los contrincantes que se medirán al conjunto groguet en la máxima competición continental: "Me ha gustado, muy buenos equipos nos han tocado; lógicamente, es la Champions".

El calendario de esta fase incluirá duelos de máxima exigencia frente a Paris SG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Nápoles y Fenerbahçe... además, de un cierre más suave ante el Sabah, y el Slavia en Praga.

Autocrítica y objetivos europeos

De cara a la nueva temporada, el presidente incidió en la importancia de corregir los errores del pasado para competir al más alto nivel europeo: "Tenemos que aprender del año pasado; hicimos mala temporada de Champions, solo sumamos un punto, pero tenemos que mejorar, aprender de los errores y no cometerlos para hacer una buena Champions".

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Hito histórico: 30 años de presidencia

La intervención en directo también sirvió para poner en valor la estabilidad institucional del club. Mónica Marchante recordó los 30 años de presidente que cumple Roig al frente de la entidad, un hito que lo sitúa como el líder con mayor continuidad en los despachos de la élite del fútbol europeo.