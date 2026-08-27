Rivales temibles para el Villarreal CF en la fase Liga de la UEFA Champions League

El Villarreal CF, único representante de la Comunitat Valenciana en las competiciones UEFA, conoce ya cuáles serán sus ocho rivales en la fase Liga de la Champions League 2026/27. Después de una decepcionante temporada europea el pasado curso, en la que tan solo pudo sumar un punto en ocho encuentros, el Submarino encara este curso de Liga de Campeones con la esperanza de mejorar en gran medida el papel realizado y optar por hacerse un hueco en las fases finales: octavos, en caso de terminar entre los ocho primeros de la liga, o dieciseisavos de final -playoff-, si se clasifica entre el noveno y el vigesimocuarto.

Un grupo de máxima exigencia europea

Tras la celebración del sorteo en Mónaco, los rivales del equipo de Iñigo Pérez en la fase Liga son los siguientes: Paris SG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Nápoles, Fenerbahçe, Sabah y Slavia de Praga. El minigrupo, adversarios contra los que competirá por un total de 24 puntos, asusta a cualquiera. Hay cuatro campeones de Europa, entre ellos, el PSG de Luis Enrique, vencedor de las dos últimas ediciones de la Champions. Un torneo que también han conquistado el Liverpool (6 veces) Manchester United (3) y el Borussia de Dortmund (1).

El calendario de los ocho duelos

A falta de conocer el calendario exacto con las fechas de cada enfrentamiento, estos son los ocho partidos que aguardan al Villarreal en la fase Liga de la Champions:

Villarreal - PSG

- Liverpool - Villarreal

- Villarreal - Manchester

- Dortmund - Villarreal

- Villarreal - Nápoles

- Fenerbahçe - Villarreal

- Villarreal - Sabah

- Slavia Praga - Villarreal

Visitas estelares a La Cerámica y templos continentales

Como primera conclusión, el remodelado estadio de La Cerámica y los aficionados 'groguets' disfrutarán de la visita del actual campeón de la Champions: el PSG. También, de la del Manchester United. Además, los de Pérez se desplazarán a dos estadios europeos emblemáticos, Anfield Road, la casa 'red' del Liverpool y el temible Westfalenstadion - Signal Iduna Park del Dortmund. El choque en Alemania estará marcado por el objetivo de quitarse el pésimo sabor de boca del 4-0 padecido en la campaña 25/26, cuando el Borussia ya fue rival de los amarillos.

Más allá de los cuatro 'cocos' del grupo, las dificultades no acaba ahí. Enfrente también aparecen el Nápoles, aspirante al título de la serie A en Italia, o el multimillonario Fenerbahçe, que suma cada vez mejores futbolistas en sus filas como, por ejemplo, Greenwood, Lukaku, Muriqi, Kanté, Asensio, Aké...

Por último, más accesible se antoja el campeón checo, el Slavia, y sobre todo, Sabah de Arzebaiyán.

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El propósito de enmienda tras el borrón anterior

El pasado curso, el Villarreal solo sumó un punto en el duelo en casa ante la Juventus. En los demás siete partidos contó sus participaciones con derrota: Tottenham (1-0), Manchester City (0-2), Pafos (1-0), Dortmund (4-0) Kobenhavn (2-3), Ajax (1-2) y Leverkusen (3-0). A partir del 8 de septiembre, el Submarino pretende emerger en Europa y borrar los resultados de la pasada edición con un mucho mejor concurso.