Carlos Romero tranquiliza a la afición tras el mal arranque liguero

El Villarreal no ha comenzado con buen pie la temporada, ya que suma dos puntos de nueve posibles, pero hay que destacar que los tres encuentros disputados han sido lejos de La Cerámica. Ahora, el próximo rival será el Deportivo el domingo a las 21:00 horas. El submarino amarillo tiene tres caras nuevas: el guardameta Gulácsi, Saliba y Carlos Romero que ha vuelto de cesión.

Carlos Romero 2031 / Villarreal CF

Lo más destacado es que Iñigo Pérez sigue manteniendo el mismo bloque de jugadores que le dieron al conjunto groguet la posibilidad de meterse en Champions por segunda vez consecutiva. Carlos Romero regresó al club groguet tras dos años cedido en el Espanyol y, ahora, está siendo un fijo en el once del extécnico del Rayo Vallecano.

El lateral, en la presentación junto a los nuevos fichajes, aseguró que, "estamos con ganas de conseguir la primera victoria, creo que al final no tenemos la puntuación que queríamos. Eso es una realidad, lo de los resultados, pero creo que el equipo está confiado", declaró.

La idea de Iñigo Pérez

Además, habló del nuevo míster, su idea de juego y lo que pide a sus futbolistas: "Es una forma nueva, pero creo que yo me siento individualmente muy a gusto, creo que tanto por dentro como por fuera. Según la idea del partido, la forma que tengamos nosotros de jugar, pues hay que acoplarse. Yo estoy contento, creo que el míster también y poco a poco hay que coger conceptos".

Iñigo Pérez al frente del Villarreal. / VILLARREAL CF

El técnico admitió que el sistema "depende de presionar muchísimo, de correr mucho" y que eso les exige.

Champions League

El debe del Villarreal esta temporada es hacer un mejor papel en la Liga de Campeones, ya que la temporada pasada el equipo no estuvo tan bien como en LALIGA.

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El Villarreal celebrando su clasificación a Champions / Villarreal cf

En cuanto a lo colectivo destacó que quieren mejorar la mala actuación que tuvo el equipo en la máxima competición europea la pasada campaña. "Obviamente sí, al final creo que nadie estuvo contento con lo que pasó la temporada pasada en Champions, pero creo que tenemos una oportunidad ahora", analizó. "Estoy seguro y convencido de que lo vamos a conseguir, vamos a hacer una gran Champions".