PropHero, nuevo partner oficial del Villarreal CF

El Villarreal CF ha alcanzado un acuerdo con la plataforma digital global de inversión inmobiliaria PropHero, que se convierte así en uno de los partners oficiales del club para lo que resta de esta temporada 26-27 y la siguiente (27-28).

El acuerdo entre ambas partes ha sido anunciado por Juan Antón de Salas, director comercial del club amarillo y Jaime Gil, CEO de PropHero en España. Para Juan Antón de Salas, la alianza supone un encaje perfecto entre dos marcas que comparten mucho. “Estamos muy contentos por la colaboración, no solamente porque hayáis apostado por el Villarreal, sino también por los valores de vuestra empresa. Somos un club muy enfocado en su comunidad, un club con un arraigo local muy importante y nos acoplamos a la perfección con todas aquellas compañías que, como PropHero, estáis haciendo una apuesta por la innovación y por dar un servicio de valor a la comunidad. Estamos muy vinculados al sector de la cerámica, la construcción y creo que es un encaje perfecto, por eso esperamos aportaros mucho durante el tiempo que estemos juntos”.

Según explicó Jaime Gil en su visita al Estadio de la Cerámica, el acuerdo es un paso más en la expansión de la empresa: “Tenemos mucha ilusión porque es un pasito más para nosotros para poder contar qué es y qué hace PropHero. Nuestra plataforma es la tecnología a la máxima expresión en el desarrollo de las ubicaciones, las viviendas y la construcción. Como Villarreal CF sois un gran elemento dinamizador y por eso queremos estar con vosotros. Ha sido muy fácil ponernos de acuerdo. Para cualquier persona, la marca Villarreal inspira confianza, exigencia y es cercana al pueblo, pero de alguna manera también tiene esa parte internacional, y obviamente eso también se puede ver en que este año el equipo está otra vez en Champions”.

Además, el CEO de PropHero en España añadió: “Tenemos también como partner a Pamesa, a varias marcas del grupo de Pamesa, y creo que la verdad completamos el círculo al cerrar este acuerdo con el Villarreal. Hay un dato poco conocido pero cierto y es que Vila-real es una de las poblaciones donde PropHero ha ido desarrollando más viviendas. No solo en la ciudad, sino también en la Plana Baixa. Esto se debe a un crecimiento demográfico e industrial en estas poblaciones y obviamente las azulejeras forman parte de ese crecimiento. En los próximos meses y años habrá varios proyectos industriales, desarrollos de suelo industrial alrededor, en el Grau de Castelló, en l’Alcora, en Almenara… habrá un gran crecimiento y por eso tenemos la certeza de que estamos en un buen sitio para lanzar viviendas al mercado”.

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Por último, Juan Antón de Salas también quiso destacar la implicación de PropHero en todo el ecosistema deportivo valenciano. “Estáis con Pamesa, también con el Valencia Basket, estáis apoyando mucho el deporte valenciano y para nosotros es un orgullo que penséis en nosotros como partners. Compartimos vuestra vocación internacional, los valores de cercanía y de arraigo y de cómo estamos cuidando a la comunidad y cómo el deporte para nosotros es una parte básica de la vida”.