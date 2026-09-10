El Villarreal busca ante el Betis dejar su portería a cero como local 9 meses después

El Villarreal busca esta jornada ante el Real Betis en La Cerámica 'cerrar' su portería como local nueve meses después y es que ha recibido al menos un gol en sus últimos doce compromisos disputados ante su afición.

El conjunto dirigido por Íñigo Pérez, que ha sustituido en el cargo a Marcelino, la última vez que no recibió un gol en casa fue el pasado 6 de diciembre, cuando se impuso al Getafe por 2-0 con goles de Buchanan y Mikautadze.Desde entonces, el equipo villarrealense ha disputado doce encuentros – once el curso pasado y uno en el actual – en los que ha recibido un total de 18 goles o lo que es lo mismo a una media de gol y medio por partido.

El listado de resultados ha sido el siguiente: derrotas contra el Barcelona (0-2), Real Madrid (0-2), Sevilla (2-3) y Deportivo (2-3), esta última en la presente campaña, y triunfos frente al Alavés (3-1), Espanyol (4-1), Valencia (2-1), Elche (2-1), Real Sociedad (3-1), Celta (2-1), Levante (5-1) y Atlético (5-1).

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Villarreal - Deportivo. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Peores registros

El peor registro en la historia del club se sitúa en una racha de 16 partidos que sumó entre la jornada 16 de la temporada 2001-2002 y la 8 de la 2002-2003. Unos problemas defensivos que se han evidenciado también en este arranque de temporada en el que el equipo ha recibido 8 goles en cuatro encuentros. En este tiempo ha empatado con el Racing y el Atlético a domicilio, en ambos casos, por 2-2; perdido contra el Alavés (1-0) y ante el Deportivo (2-3), en casa.