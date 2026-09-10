El Villarreal busca ante el Betis dejar su portería a cero como local 9 meses después
EFE
El Villarreal busca esta jornada ante el Real Betis en La Cerámica 'cerrar' su portería como local nueve meses después y es que ha recibido al menos un gol en sus últimos doce compromisos disputados ante su afición.
El conjunto dirigido por Íñigo Pérez, que ha sustituido en el cargo a Marcelino, la última vez que no recibió un gol en casa fue el pasado 6 de diciembre, cuando se impuso al Getafe por 2-0 con goles de Buchanan y Mikautadze.Desde entonces, el equipo villarrealense ha disputado doce encuentros – once el curso pasado y uno en el actual – en los que ha recibido un total de 18 goles o lo que es lo mismo a una media de gol y medio por partido.
El listado de resultados ha sido el siguiente: derrotas contra el Barcelona (0-2), Real Madrid (0-2), Sevilla (2-3) y Deportivo (2-3), esta última en la presente campaña, y triunfos frente al Alavés (3-1), Espanyol (4-1), Valencia (2-1), Elche (2-1), Real Sociedad (3-1), Celta (2-1), Levante (5-1) y Atlético (5-1).
Peores registros
El peor registro en la historia del club se sitúa en una racha de 16 partidos que sumó entre la jornada 16 de la temporada 2001-2002 y la 8 de la 2002-2003. Unos problemas defensivos que se han evidenciado también en este arranque de temporada en el que el equipo ha recibido 8 goles en cuatro encuentros. En este tiempo ha empatado con el Racing y el Atlético a domicilio, en ambos casos, por 2-2; perdido contra el Alavés (1-0) y ante el Deportivo (2-3), en casa.
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