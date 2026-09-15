Iñigo Pérez tras perder ante el Real Betis: "No estoy dando con el nivel"

El Villarreal sigue sin levantra cabeza en este inicio de temporada 26/27 tras cambiar de entrenador y, ahora, con Iñigo Pérez. Los groguets suman tan solo dos puntos en cinco jornadas con siete goles a favor y diez en contra, un aspecto que preocupa. Cuando llega un técnico nuevo se necesita adaptación, conocer la idea de juego, etc. De momento, en la plantilla no ha calado el mensaje y ya se demuestra en los resultados.

Iñigo Pérez y Fernando Roig. / VILLARREAL CF

Tras finalizar el encuentro ante el Real Betis con derrota 1-2 y tras sufrir la remonatada en La Cerámica, el entrenador pamplonés se mostró muy dolido por la situación. "La imagen de la segunda parte, sobre todo para mí como entrenador, es dañina. No se puede eludir la capacidad de crear fútbol en tus jugadores; indudablemente, no estoy dando con la tecla para generar fe y creencia".

Preocupación en la jornada cinco y la situación actual

A pesar de tan solo llevar pocas jornadas de Liga, la realidad es que existe preocupación por parte del técnico que no da con la tecla: "La preocupación siempre existe. Queremos mejorar todo por pequeño que sea, y no estamos hablando precisamente ahora de situaciones pequeñas, sino de momentos y acciones de gran peso en el resultado. No puedo faltar a la verdad y eludir lo que está sucediendo", afirmó.

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"El sentimiento y el análisis es negativo, es malo. No estamos siendo capaces de dar a nuestra afición lo que merece. No hay que poner paños calientes. No hay ilusión, pero desde mañana hay que empezar a preparar el partido de La Rosaleda. Ojalá sea capaz de convencerles de la forma en que creo que podemos obtener rendimiento. Pero, ahora mismo, media hora o una hora después del partido, hay que dejar la moda del pensamiento positivo e ir a la verdad. Y la verdad es que estamos muy mal".