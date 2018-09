Yates se corona en Madrid y Viviani vence la etapa final de la Vuelta a España

El británico Simon Yates (Mitchelton), de 26 años, ha inscrito a su país en el libro de récords con su triunfo en la 73 edición de la Vuelta a España que finalizó en Madrid tras un trayecto de 100 kilómetros que empezó en Alcorcón y terminó en Cibeles con un esprint que ganó el italiano Elia Viviani (Quick Step).





