La Vuelta a España 2019: El brutal accidente del coche del Euskadi Murias en la primera etapa

Las imágenes muestran el accidente que ha sufrido un coche de apoyo del equipo Euskadi Murias a primera hora de la tarde cuando seguía a los ciclistas en un recorrido de reconocimiento previo a la contrarreloj de 13 kilómetros que ha dado inicio hoy a la Vuelta Ciclista España en Torrevieja.





#LaVuelta19 - Euskadi Murias on the ramp, their car had an accident during the TTT recon



(video was shared in our telegram group, don't know the author. You can join us commenting Vuelta on https://t.co/zVuNKTj0UU) pic.twitter.com/XRy5P6r6t2