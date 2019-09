Roglic conquista el triunfo y Valverde concluye segundo en una ajetreada Vuelta

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) se ha proclamado vencedor de la 74 edición de la Vuelta a España al término de la vigésimo primera y última etapa disputada entre Fuenlabrada y Madrid, con un recorrido de 106,6 kilómetros, en la que se impuso al esprint el holandés Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).



Jakobsen logró el doblete en la Vuelta en pugna con el irlandés Sam Bennett (Bora). Roglic subirá al podio acompañado por el español Alejandro Valverde (Movistar) y otro esloveno, Tadej Pogacar (UAE Emirates), segundo y tercero respectivamente.







Jakobsen, de 23 años, logró en la capital un doblete por delante de su gran rival, el irlandés Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), en un apretado esprint que supuso la quinta etapa para su equipo en esta Vuelta y la 62 en la temporada. Entró en la pugna el español Jon Abersturi (Caja Rural Seguros RGA), cuarto.Roglic, de 29 años, cruzó la meta en Cibeles como vencedor final, encabezando la fiesta eslovena, ya que la tercera del podio se la quedó su compatriota de 20 años Tadej Pogacar (UAE Emirates). Entre ambos el español Alejandro Valverde, de 39 años, quien alcanzó vestido con el maillot arcoìris de campeón mundial un segundo puesto que le permite sentirse "".El de esta edición de 2019 es el séptimo podio de Alejandro Valverde (Movistar) la, además de otro en el Tour de Francia y otro en el Giro de Italia para sumar un total de nueve podios en las grandes rondas por etapas.Valverde (Las Lumbreras/Murcia, 25-04-1980), segundo en esta edición,, fue, y. En el Tour fue tercero en 2015 y en el Giro asimismo tercero en 2016.La roja se fue a un pequeño país de 2 millones de habitantes que produce grandes talentos del deporte, que disfruta sobre todo con el baloncesto, cuya selección liderada pores campeona de Europa.Desde hora, el ciclismo se sube a la cresta del éxito gracias a Roglic, que cumple el sueño de poner su nombre en el palmarés de una grande, y a un talento como Pogacar que ha deslumbrado al mundo del pedal con 3 triunfos de prestigio en jornadas de montaña, además de obtener el maillot blanco de mejor joven.Roglic, ganador de etapa en las tres grandes, fue. Tiene en su hoja de servicios triunfos en pruebas de tres semanas como la Vuelta al País Vasco y Tour de Romandía, pero le faltaba la guinda entre las más deseadas del World Tour.Insuperable en la contrarreloj de Pau, sacó en la especialidad que le dio la medalla de plata mundial en 2017 una ventaja que luego supo guardar en pugna con los mejores en territorio de escaladores, donde no fue inferior a nadie.Justo y esperado triunfo para un corredor al que no le gusta hacer ruido, que apenas ha pronunciado cuatro frases en las conferencias de prensa como líder durante 12 días y que ha preferido "sonreír en secreto".Los españoles recaudaron 4 triunfos de etapa:, pero los datos globales no invitan al optimismo. El primer clasificado después de Valverde fue Marc Soler, noveno, antecediendo a Mikel Nieve. Un resultado que reflejaEn lasdestacó el francés Geoffrey Bouchard (Ag2r) como rey de la montaña, Pogacar mejor joven, Roglic maillot verde por puntos y el Movistar mejor equipo de la ronda, con hito histórico incluido al ganar también la general en Giro y Tour por conjuntos.Para el recuerdo la irrupción de, una joya de 20 años con aroma de campeón. Junto al colombiano Egan Bernal y el belga Remco Evenepoel puede animar la escena internacional durante años.