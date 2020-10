Ganador de la etapa 6 de la Vuelta 2020: Ion Izagirre

El español Ion Izagirre (Astana) desveló tras ganar este domingo en Formigal que, como sabían que "mañana era día de descanso", él y su hermano Gorka, también protagonista, han "salido a por todas" en la sexta etapa de la Vuelta 2020.

"Era un día muy complicado, pero sabíamos que mañana iba a ser un día de descanso y hemos salido a por todas", dijo el corredor vasco, para quien es "una satisfacción ganar etapas en las tres grandes" carreras tras su triunfo anterior en el Giro de Italia y otro también en el Tour de Francia.

"Ha sido una fuga numerosa equipos que han metido a tres corredores. Gorka se ha lanzado para abajo, ha cogido segundos y yo detrás guardadito. Luego, sí que me he cortado pero las fuerzas me han acompañado y Gorka también me ha ayudado", relató.

En cuanto a su ataque final, dijo que conocía que "los tres últimos kilómetros eran los más duros". "Ahí, ya íbamos todos muy justitos, he visto un momento de incertidumbre y me me he lanzado hasta meta", añadió.