Alfonso Reyes arremete contra la Euroliga

El presidente de la Asociación de Baloncestistas Profesionales (ABP), Alfonso Reyes, opinó en una entrevista con EFE que la Euroliga, que rechazó ayer modificar su calendario para que no coincidan partidos de clubes y selecciones, está "canibalizando" el baloncesto y lamentó que se cargue sobre los jugadores "el peso" de decidir si jugar con su club o su país.

Reyes (Córdoba, 1971), exjugador del Estudiantes, Unicaja, Real Madrid y Breogán e internacional español durante una larga carrera entre 1989 y 2006, dirige la asociación que defiende los derechos de los jugadores en España desde 2014 y se mostró realmente preocupado por la situación del baloncesto europeo, que definió como "caótica".

El último paso del conflicto entre FIBA y Euroliga por las 'ventanas' de clasificación al Mundial 2019 organizadas por el máximo organismo del baloncesto internacional y su coincidencia con partidos tanto de la NBA como la Euroliga, se produjo este viernes, cuando el campeonato europeo rechazó la modificación de calendario propuesta por FIBA para el próximo mes de noviembre y febrero de 2018, lo que pone a los jugadores de la Euroliga en la tesitura de tener que decidir entre jugar con su club o con su selección.

"Con esta decisión, tenemos un nuevo escenario. El jugador vuelve a cargar con el peso de la decisión, cosa que no debemos permitir. Llegados a este choque de trenes, el jugador como siempre está en medio", manifestó Reyes. No obstante, el presidente de la ABP explicó que si se hubiera producido un acuerdo entre FIBA y Euroliga, también habría un problema para los jugadores, de distinto tipo: la carga de partidos a disputar en pocos días para los internacionales.

"Pero ahora mismo no hay opción, para un jugador es un honor ir a la selección, pero también debe cumplir su contrato con su equipo. Y por supuesto, aunque los clubes digan que no, los jugadores van a recibir presiones, es evidente", apuntó Reyes. "Es una situación caótica, la guerra. Nosotros no le vemos salida en este momento, pero es el jugador el que carga siempre con la responsabilidad", añadió el exjugador, que no ve factible que ninguno de los dos actores del conflicto de su brazo a torcer.

La Asociación de Baloncestistas Profesionales participó el pasado jueves junto a la Federación Española de Baloncesto y otras asociaciones nacionales en una reunión con FIBA en la que su presidente, Patrick Baumann, reconoció que el proceso había sido "injusto con los jugadores" y se comprometió a tener en cuenta sus puntos de vista en el futuro, según Reyes, que también ha tenido conversaciones con Euroliga, a petición de la ABP.

"No se piensa en el jugador, eso es lo triste. Es la pieza más importante del espectáculo, y no se piensa en él. En la NBA, para los cambios del 'All Star' está la asociación de jugadores. Por lo menos el jueves tuvimos un compromiso de Baumann, pero por parte de Euroliga no hemos tenido ningún compromiso", añadió. La Euroliga tiene a principio de año reuniones con los jugadores de los equipos participantes, en las cuales -recordó Reyes- varios capitanes de clubes europeos dijeron que la acumulación de partidos no tenía sentido.

"Los capitanes de los equipos dijeron hace ya varios años que esta acumulación de partidos de la Euroliga no tenía sentido, pero no se ha hecho ni caso, y eso hay que denunciarlo. Euroliga no se va a quedar en 16 equipos, eso va a suponer más carga de partidos, y en España a la vez se pretende reducir la Liga Endesa, con el beneplácito del Consejo Superior de Deportes", declaró.

Reyes vivió como jugador la existencia de 'ventanas' de partidos de selecciones nacionales durante el año, el sistema por el que FIBA apuesta a partir de esta temporada, pero en su época era "perfectamente compatible" con las competiciones europeas, que a su vez eran gestionadas por FIBA Europa, a diferencia de la actualidad, donde Euroliga (que gestiona Euroliga y Eurocup) es una estructura independiente de la federación internacional.

Otra de las claves del nuevo sistema de FIBA es que las selecciones dejarán de tener campeonatos todos los veranos, algo que también preocupa a Reyes. "No me parece buena idea, porque un verano libre lo pueden ocupar otros, y la selección para el baloncesto español es un motor fundamental", alertó Reyes, a quien preocupa especialmente que esos veranos sin competiciones de selecciones puedan ser ocupados por nuevos torneos.

"Yo lo tengo claro, porque Euroliga está canibalizando el baloncesto. Su objetivo no es quedarse en 16 equipos, cuantos más allá por el concepto de formato de competición, todo lo que sea ampliar Euroliga servirá para empequeñecer a las ligas nacionales. Y eso no es bueno para el baloncesto. Las ligas nacionales y las selecciones son las que atraen a los aficionados. Pueden convivir perfectamente ambos baloncestos: Euroliga, nacional y selecciones, pero hay que cambiar la mentalidad", reclamó.

En este sentido, Reyes calificó como "una anomalía" que, en el caso español, haya tres clubes que sean propietarios en parte de la Euroliga y a la vez pertenezcan a la ACB, en referencia a los clubes con 'licencia A', en España Real Madrid, Barcelona y Baskonia. "Es una anomalía flagrante que no ocurre en otros deportes", calificó.

Estos clubes, junto con Unicaja, mantuvieron algunas reuniones durante los últimos meses con el supuesto propósito de abandonar la Liga Endesa, algo que Reyes no ve viable. La asociación de jugadores denunció que no fue invitada a la ronda de conversaciones que tuvo lugar este verano entre ACB y FEB con la mediación del Consejo Superior de Deportes para reformar el sistema de ascensos y modificar el número de clubes en la Liga.

"Se nos invitó a las últimas reuniones cuando estaba todo decidido", manifestó Reyes, que aseguró que le expuso al presidente del CSD, José Ramón Lete, que "había que contar con los jugadores", y con cuya gestión en su primer año al frente del Consejo se mostró en desacuerdo. "No puedo calificar su gestión como positiva para el baloncesto español y lo he hablado también con él. Si estamos preparando una Liga a beneficio de los tres equipos propietarios de Euroliga. Si fuéramos 16 equipos para una liga más fuerte, con acceso a la Euroliga por méritos deportivos... Pero es una liga cerrada en la que se conceden licencias por criterios económicos, eso contradice el espíritu deportivo", reflexionó.

Para el presidente de la ABP, debería ser posible "llamar al orden" a los clubes de Euroliga. "No dejan de estar bajo la Ley del Deporte. Las políticas de apaciguamiento nunca han dado buenos resultados, ni en la Historia ni en el deporte, porque cuando a alguien se le va dando todo lo que pide, luego se cree con derecho a todo", sentenció.

En las negociaciones de las últimas semanas, la ACB acordó una ruta de transición a una competición de 16 conjuntos en la temporada 2019-2020, con un descenso y un ascenso. Por su parte, la Asociación de Baloncestistas reclama que haya dos ascensos, una posición en la que también está de acuerdo la Federación Española de Baloncesto, según Reyes, con la que van "de la mano" en estos momentos.

La Liga Endesa 2017-18, que comenzó hace una semana, cuenta con algo menos de un tercio de jugadores españoles (70 de 228), un aspecto recurrente los últimos años y que al presidente de la ABP (que representa tanto a jugadores nacionales como extranjeros) le preocupa. "Eso no es bueno para ninguna liga, incluso los jugadores extranjeros cuando lo hablamos con ellos lo entienden perfectamente y muchos de ellos se asombran de que la proporción de jugadores nacionales sea tan baja. No es chovinismo, es que el deporte no es un sector laboral como otro cualquiera, y eso entronca con que cada temporada los clubes cambian el 60% de sus plantillas, y los aficionados no saben a quién están viendo", finalizó.