Vídeo: ¿Con qué leyenda del tenis compara Steve Kerr a Ginobili?

Manu Ginobili podría haber jugado su último partido en la NBA la pasada madrugada. Los San Antonio Spurs cayeron ante los Golden State Warriors y fueron eliminados de los 'Playoffs', por lo que ahora Ginobili decidirá si se retira, a sus 40 años, o continúa una temporada más. Desde hace varias temporadas que lo hace así. Deja pasar un par de meses para reflexionar y entonces toma una decisión. Obviamente, cada año que pasa, las opciones de que no vuelva a jugar son mayores.



Por eso, el entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, no dudó en pedirle que siguiera un año más tras el partido de la pasada madrugada. Kerr cogió a Ginobili y, al oído, le dijo. "Continúa ¿Ok? ¿Por qué no? Conocimos a Roger Federer este año y le pregunté por qué seguía jugando. Me dijo, 'porque amo jugar'. Si tu lo amas, sigue. ¡Qué demonios! Por cierto, me recuerdas a él", le confesó Kerr a Ginobili. Una comparación con la leyenda suiza del tenis que ha dado la vuelta al mundo y que habla de la categoría del jugador que ha sido el argentino en la NBA.





