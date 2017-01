¿Eres capaz de resolver estos siete acertijos de lógica?

La inteligencia no siempre basta para resolver acertijos de lógica. Muchas veces la respuesta más sencilla y creativa es la correcta, algo que saben de sobra los niños, quienes suelen dar en el clavo en este tipo de problemas.

Y es que para fomentar el pensamiento lateral, una manera de solucionar problemas de forma creativa, se han diseñado acertijos de lógica presentados como un problema tradicional para poner a prueba a los cerebros más ingeniosos.

¿Te atreves con estos siete acertijos de lógica?



1. El hombre del ascensor

Uno de los más sencillos y un clásico. Un hombre vive en el décimo piso de un edificio. Todos los días coge el ascensor para bajar hasta la planta baja cuando quiere salir de casa. Sin embargo, cuando regresa sube en ascensor hasta el séptimo piso y luego por la escalera los tres pisos restantes- ¿Por qué lo hace?



2. La contraseña

Varios policías vigilan un cuartel de delincuentes en el que quieren infiltrarse pero para el que necesitan una contraseña. Una persona llama a la puerta del local y una voz dice desde el interior "8", a lo que esa persona contesta "4". Llega otro y le dicen "14", a lo que contesta "7". Al tercero le dicen "18" y contesta "9".

Uno de los policías llega a la puerta del local, confiado en que sólo tiene que dividir el número que le digan entre dos. La voz del interior le dice "0", a lo que responde "0". Sin embargo, en lugar de dejarle pasar le disparan.

Otro policía intenta lo mismo que su compañero. La voz le dice "6", pero cuando él contesta "3", también le disparan. ¿Cuál ha sido el error de los policías?



3. El hombre del bar

Este acertijo de lógica es posiblemente, por su brevedad y simpleza, uno de los más complicados que encontrarás. Un hombre entra en un bar y pide al camarero, a quien no conoce de nada, un vaso de agua. El camarero apunta al hombre con una pistola, éste dice "gracias" y se marcha. ¿Qué ha pasado?



4. La muerte en el campo

Un hombre yace muerto en un campo. En el lugar no hay ninguna otra persona ni criatura y al lado del cuerpo sólo hay un paquete sin abrir. La única pista es que el hombre sabía que iba a morir conforme se acercaba al lugar. ¿Qué ha pasado?



5. La carrera

Un acertijo de lógica bien sencillo pero en el que muchos suelen caer. Estás en una carrera y adelantas al segundo. ¿En qué posición estás ahora?

6. Los caballos del granjero

Un granjero tiene 20 caballos, 40 cerdos y 10 conejos. Si llamamos "caballos" a los "cerdos", ¿cuántos caballos tendrá en realidad?



7. Uno de números

1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 1000? ¿Qué número sigue en esta sucesión numérica?



¿Te rindes? ¡Aquí te dejamos las soluciones!

El hombre es tan bajito que no llega al botón del décimo piso

La contraseña no consistía en dividir el número entre dos, sino en decir el número de letras que tenía cada número que les decían. La respuesta a "0" o a "6" habría sido "4".

El camarero se da cuenta de que el hombre pide un vaso de agua porque tiene hipo. Por eso intenta asustarle para que se le pase apuntándole con una pistola. El truco funciona y por eso el hombre le da las gracias y se va.

El fallecido saltó de un avión y el paquete que está a su lado es el paracaídas que no se abrió.

Estás en la segunda posición

El granjero seguirá teniendo 20. El hecho de llamarlos de otra manera no hace que dejen de ser caballos.

La respuesta es 1001. Éste número es el siguiente que en castellano no tiene la letra E.