Keunam y Hermoti triunfan con su parodia de ´Lo Malo´, de Aitana War

Los youtubers Keunam y Hermoti, conocidos por su capacidad de imitar voces de todo tipo de artistas, sus parodias, y por participar en el concurso televisivo 'Tu cara no me suena todavía', han vuelto a unir su talento para aprovechar el tirón que está teniendo 'Lo Malo', el éxito de Aitana Ocaña y Ana Guerra, de 'Operación Triunfo'.

'Lo Cualo' es título de la parodia de estos dos youtubers cuya letra pone el foco sobre la incultura, la telebasura y las redes sociales.

Su estribillo es casi tan pegadizo como el original: "No soy de Frida Khalo, no, no, no / ni de Antonio Machado, no, no, no / Yo no leo nada raro, no, no, no / La cultura pal de al lado, no, no, no".

Desde que Keumotiwar lanzaran su parodia este pasado 14 de abril, sus visitas no han parado de subir hasta posicionarlo entre los primeros puestos de tendencias de YouTube con más de medio millón de visualizaciones.

Un éxito con precedentes, ya que el dúo cómico ya triunfó de lo lindo en ocasiones anteriores parodiando el archifamoso 'Despacito' de Luis Fonsi con 20 voces famosas distintas.