El chiste sobre parapléjicos que te hará reflexionar

¿Dónde están los límites del humor? En los últimos años se han visto muchos casos de personas que han sido condenadas por publicar chistes de humor negro en las redes sociales o incluso en canciones.



Pero ese no ha sido el caso de Alberto Moreno, un joven tuitero que en las últimas horas se ha hecho viral por un polémico chiste.





Básicamente estoy cautivo en mi propio cuerpo, incomunicado y condenado al silencio. Dos largos años en los que he visto cambiar el mundo sin poder, comentar ni compartir lo que pienso. Pero lo peor ha sido no poder reírme ¡De nada! ¡Ni de mí mismo! Algo que siempre había hecho.

Pero he vuelto. Gracias a un móvil, mis ojos y la tecnología puedo volver a escribir y comunicarme. Y he pensado, que mejor forma de volver que con sentido del humor. ??

yo no lo vi antes y quizás si lo hubiera visto también me hubiera indignado y es cuando me doy cuenta q no se puede juzgar sin saber, ojala tengas siempre ese sentido del humor y esas ganas de comerte el mundo