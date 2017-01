La cantera, otra víctima del proyecto

Dice Layhoon que el Valencia solo tiene un problema deportivo y ojalá fuera así. Mi opinión es que al margen de que el primer equipo esté luchando por no meterse en los puestos de descenso, hay un problema mayor que podemos calificar de estructural o de identificación. Incluso de inadaptación. Sin ir más lejos, dijo el nuevo hombre de moda en el club, Anil Murthy, que el Valencia necesita un líder y que él está ahora en el club haciendo una especie de transición en espera de que el dueño decida. Y acertó de pleno Murthy. Efectivamente, no hay nadie que lleve la bandera por mucho que la presidenta dijera en rueda de prensa que ella es peleona y la referente para los jugadores. La gestión de Meriton ha convertido el Valencia en un club de paso, sin sustancia ni personalidad. Algo hueco que un día resumí con esta frase: «´Tranquilo, estamos aquí de paso´, le dijo al lateral al delantero». Y ese ´estar de paso´, ha terminado por impregnarse desde el primer equipo hasta la cantera. Algo por otra parte completamente lógico y normal. Si un club está bien gestionado funciona bien en todos sus estamentos. Y si las principales estrellas se quieren ir, terminan por querer marcharse las estrellas pequeñas. Que el Manchester City se lleve futbolistas del Valencia es también normal, porque tiene mucho dinero y se lleva canteranos incluso del FC Valors. Eso ha pasado siempre y contra eso ha tenido que luchar siempre el Valencia, contra el poderoso dinero. Sus armas han de ser otras que ´la pela´, aunque en los últimos años, y esto es un hecho, Meriton ha reducido el prespuesto de la Academia. Lo que ya no es tan normal es que muchas estrellas de la cantera se quieran ir. Si eso pasa, y está pasando, el problema no es que otros tienen más dinero, el problema es que yo, el Valencia, no lo estoy haciendo bien.

Que se lo hagan mirar la presidenta y el ahora director deportivo no sé si en funciones, José Ramón Alexanko, y hasta hace nada director de la Academia. Repito, no estamos ante una cuestión económica porque el Valencia nunca ha sido el más fuerte en eso, nos enfrentamos a una crisis de credibilidad del proyecto que tiene al primer equipo peleando por no meterse en los puestos de descenso y a los canteranos pensando que en otros sitios pueden tener más oportunidades. Nabil se marcha al City, el FC Valors tiene atado a otro canterano, el Real Madrid persigue a tres... Veremos. No es solo dinero.

