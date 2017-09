Peter Lim y el robo de la esencia valencianista

Publica el Diario Levante-EMV que el Valencia busca los banderines oficiales de las finales de Champions de 2000 y 2001 y me llama la atención cómo narices pueden desaparecer ese tipo de cosas. Al poco me llama mi amigo Salva y me dice que tiene un amigo que guarda en casa muchos banderines del Valencia que ha comprado en un anticuario pagando un buen dinero y que llegaron allí, al mencionado anticuario porque los vendió un exdirectivo. Desde luego, con Peter Lim nos han robado la esencia valencianista...

PD: No me cansaré de decirlo, el problema de Lim es de gestión, que el club terminara vendido en subasta pública es otra cosa.



Per farolango: Cristiano y el juez

Por lo visto, cuando Cristiano Ronaldo fue a declarar ante el juez por presunto fraude fiscal dijo que si no se llamara Cristiano Ronaldo no estaría allí declarando en referencia a que la Hacienda española le tiene manía porque ya se sabe que él es rico, guapo y juega bien. Pues ahora dice el Mundo que el juez le contestó: "Mire usted, señor Ronaldo. Seguramente los inspectores que han hecho los informes sobre usted son del Real Madrid y disfrutan con sus goles". Yo creo en la justicia.



los Chiringuiteros se crían y Pedrerlo los junta

Juanma Rodríguez en el Chiringuito dice que "hay que pitar a Piqué" y Álvaro Ojeda asegura que prefiere "perder a que Piqué marque un gol" con la selección y que ese es su "españolismo". Dios los cría y Pedrerol los junta.



El golazo de Carlos Soler y el nacionalmaddridismo

Si el golazo que marcó Carlos Soler con la selección Sub-21 lo marca uno futbolista del Real Meseta o digo más, si Carlos Soler jugara en el Real Mesetilla, que es el filial merengue y no confundir con el Espanyol de Barcelona, el nacionalmadridismo se habría pasado los días diciéndonos que es madridista desde pequeño, que cuando nació le dijo al médico que el Real Madrid le ha elegido y que el primer paso que dio fue para emular a Zidane. Roncero haría vídeos chorras y el de la foto de la Mou ya no sería el de la foto de Mou, sería el de la foto de Carlos Soler -¡qué mal suena eso por Dios!-, pero saben qué les digo, que casi mejor, cuanto menos hablen de Soler mejor para todos.

