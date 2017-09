Maroto, no nos vendas la moto

Acaba de empezar la Liga y al Valencia le ha dado tiempo de empatar y casi ganar en la Cueva de Alí Babá, y parece ser suficiente como para que el nacionalmadridismo recele de rabia y embista y vomite basura sobre él y sus aficionados, inequívoco síntoma de que de la mano de Marcelino algo está empezando a cambiar y que a ellos les preocupa. Y a mí me pone como loco. Lo he dicho cientos de veces y lo digo hoy de nuevo, en la capital del reino prefieren un Valencia tierno, que no asuste ni muerda, que vaya al Santiago Bernabé y apenas asome el morro por el túnel de vestuarios se acobarde al ver los músculos pectorales de Cristiano Ronaldo y deje los puntos en bandeja al Real Meseta para mayor gloria del Tito Floren. Y cientos de veces he dicho que los editoriales de Pedrerol en sus programas de televisión son más falsos que David Bustamante cantando canción protesta, que son todo postureo, que Josep no tiene un pelo de tonto y no se mete en charcos que no le interesan. Él, barcelonista de corazón y madridista de profesión, lo hace todo por la audiencia.



Como un lavabo



Pero Maroto, es más blanco que un lavabo y no tiene esa necesidad, él trabaja para el muy madridista Diario AS –más conocido como el BORM II, es decir el Boletín Oficial del Real Meseta- y si le da la gana burlarse de la afición del Valencia lo hace y hasta parece que le pone. Y habrá quien se lo aplauda en la redacción. Maroto es de los que solo ve la paja en el ojo ajeno y va tan sobrado que se permite dar lecciones desde la distancia, uno diría que parece de esos para los que pitar a Cristiano Ronaldo en la Cueva de Alí Babá es síntoma de exigencia y un reflejo de la grandeza blanca, pero pitar en Mestalla porque el equipo no compite es la consecuencia de una afición inmadura, infeliz, que ni sabe de fútbol ni lo que quiere. Dicho lo anterior, vamos con la bobada de la semana que como imaginarán, la ha dicho Joaquín Maroto, periodista del Diario As, cuando le preguntan por Marcelino y el Valencia: "El problema que le veo yo al Valencia siempre es la mezcla del banquillo con la grada. Mestalla es un estadio puñetero, complicadito. De ahí por ejemplo Rafa Benítez salió campeón y le echaron poco después a voces, y el ´¡Vete ya, vete ya¡!´ es marca de la casa€ ´¡Emery vete ya€!´. Entonces, si Marcelino empieza con buen pie tendrá el apoyo incondicional y si saca resultados irá todo bien, pero como se tuerza un poquito, eso es un polvorín que empieza el ´¡Vete ya!´ y no hay Dios que lo pare". ¿Había dicho que nuestro amigo Maroto ha sido además jefe de prensa del Real Meseta? Pues lo digo ahora por si se me había pasado: Joaquín Maroto ha sido jefe de prensa del Real Madrid.



La sustancia

Pero no nos quedemos con la apariencia y vayamos a la esencia, busquemos la sustancia de las cosas. Este tipo está diciendo en un programa que se ve en toda España que Rafa Benítez, después de ganar dos Ligas y una Copa de la UEFA con el Valencia, se fue al Liverpool porque estaba hasta las narices de que en Mestalla le cantaran "¡Rafa vete ya, Rafa vete ya!". Este tipo está diciendo en un programa que se ve en toda España que a todos los entrenadores del Valencia se les canta que se vaya en cuanto la cosa "se tuerce un poquito". Y claro, ahora existen las redes sociales, que como todo en la vida tienen cosas buenas y cosas malas, y una cosa buena es que cuando un periodista dice una mentira cualquier aficionado se lo puede reprochar. Y eso pasó, que hubo valencianistas, unos con más o menos respeto y otros sin educación alguna cosa que no apruebo, que le dijeron al señor más blanco que un lavabo que mentía, y él, que trabaja en el Diario AS, respondió así: "Yo he hablado con Rafa Benítez sobre esto y me atengo a lo que sé de primera mano, no a lo que vosotros digáis. Con cariño, desde Madrid". Ahí lo tienen, más blanco que un lavabo, chulesco y desafiante. Y persistente en su mentira. Maroto es la vivificante caricatura del nacionalmadridismo. Cuentan que Saramago miraba su foto mientras escribía aquello de "los de la capital creen tener al Rey en la barriga solo porque la casualidad quiso que nacieran en el centro". Maroto miente sobre los valencianistas y encima se ríe de ellos.



Ellos no saben, yo sí

Maroto es capaz de decirle a los propios valencianistas cómo trataron ellos a Benítez, él es la verdad. Él decide. Los valencianistas no saben cómo trataron a Benítez, él sí lo sabe. Y lo sabe bien porque lo ha hablado con el propio Benítez. Y vuelve a meter la pata porque en esta polémica ha terciado el compañero Eduardo Esteve de Onda Cero, que es matrícula de honor en la asignatura, quiero decir que si alguien sabe de Nostre Senyor Rafa Benítez, es él. No en vano, Julio Insa lo bautizó, con bastante gracia en mi opinión, como Eduardo Esteve de Onda Benítez. Y dice Esteve que ha hablado con Rafa, que se recupera de una operación de hernia, y que esta es su respuesta al respecto de las palabras del hombre que es más blanco que un lavabo: «Es absolutamente falso que me fuera del Valencia CF porque me cantaran nada. La gente estuvo sensacional». Mira Maroto, si se tratara de una noticia sobre Vicente del Bosque o Florentino ganabas tú, pero si el asunto es Rafa Benítez y Eduardo Esteve, mejor te callas. Hay que tener muchas narices para, en vez de rectificar, insinuar que Benítez te ha dicho que se fue del Valencia harto de que le cantaran «¡Rafa vete ya!». Maroto, no nos vendas la moto y dedícate a los lavabos.



¿Estaba en la luna?

Son fiestas en mi pueblo y me ha dado tiempo a desconectar un día pero me ha parecido una eternidad. He llegado al periódico y he visto a Florentino Pérez quejándose de los árbitros y he pensado sino habré estado en la luna€ Ya con calma he hecho un poco de análisis y ha sido demoledor. Termina el partido del Valencia en la Cueva de Alía Babá ante el Real Meseta y el Marca dice que el Valencia hizo trampas porque perdió tiempo en las narices del árbitro sin que este lo impidiera, y que eso evitó la victoria merengue, Tomás Roncero reclamó cerca de cien penaltis en el área del Valencia y doscientas expulsiones a jugadores del Valencia, Alfredo Duro afirmó que «esa mano en Mestalla y para el valencianismo sería penalti y cárcel para el defensa del Madrid, en el Bernabéu es una jugada más», Edu Aguirre reclamaba en el Chiringuito de Pedrerol que el arbitraje fue escandalosamente perjudicial para el Real Meseta y unos días después Florentino se planta ante los micrófonos de la Cadena Ser, otro de los templos del nacionalmadridismo, y se queja de los árbitros. ¡Qué casualidad oye!



Mójate Maroto

Para terminar, ahí van unas palabras de Pepe, que durante muchos años ha sido defensa central del Real Meseta y ahora está en el Besiktas de la liga de Turquía, sobre la afición que acude cada domingo al Santiago Bernabéu: «La afición del Besiktas es fantástica, yo he estado muchos años en el Real Madrid y teníamos que automotivarnos para poder jugar, no era tan emotiva». ¿A quién defenderá Maroto, a Pepe o a la afición del Madrid?

