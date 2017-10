Aplaudamos con la fuerza de la crítica

Hemos sido tan duros con Peter Lim en los últimos meses cuando las cosas eran un desastre, que no sé si seremos tan ruidosos y vehementes en el aplauso ahora que todo tiene sentido y que el equipo da gusto, aunque es cierto que la cosa no ha hecho más que comenzar. Con esto no digo que las críticas fueran injustificadas porque soy de los que cree que si no hay un interés detrás y es sincera, la crítica siempre es bienvenida y a veces hasta conveniente, aunque es cierto que en lo que a Peter Lim se refiere ha habido por parte de los mismos crueles críticas en su contra antes de que llegara y después en su favor sin tener en cuenta sus intenciones y solo por interés personal del criticador. Pero superada la etapa del chantaje que imperó en Valencia antes de que el dueño del club fuera un tipo que vive en Singapur al que lo mismo le da que le da lo mismo, creo que debemos poner el acento en lo que se hace bien. El blindaje de Ferran Torres es algo más que un intento de que un futbolista no se escape, detrás esconde una estrategia. Me gusta que un día el presidente diga que el futuro del Valencia pasa por la cantera y a las dos semanas el club se moje y haga lo posible por evitar que uno de sus mejores canteranos se vaya. Y me gusta más que al canterano en cuestión se le ´convenza´ no con dinero, si no con una propuesta deportiva. El encargado de que Ferran no llegara al Mundial de la India blindado era Alexanko pero por lo que fuera el hombre no se puso delante del toro, y lo ha tenido que hacer ahora Mateu Alemany, por lo que corresponde aplaudirle de manera sincera. El director general ha estado rápido y eficiente. Pero ojo, la opinión de Marcelino ha sido vital en esta rápida maniobra del club, algo que me incita a pensar que la decisión de que Mateu y Marcelino sean quienes deciden en lo deportivo, está bien tomada.



Zaza y Nani

Quedarse o marcharse

Mención especial para el italiano Simone Zaza. Puede parecer una bobada o incluso que es su obligación, pero el ejemplo que de Zaza cancelando su viaje para recuperarse en Valencia, en vez de llevarse ´los deberes´ a Italia define al Valencia de Marcelino. La temporada pasada, por ejemplo, Nani se lesionó no se sabe bien de qué, y se fue a Italia no se sabe cuánto tiempo ni para qué... ¿me explico? Como siempre, la clave es Marcelino.

